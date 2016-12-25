نتنياهو يستدعي السفير الأمريكي بعد قرار إدانة الاستيطان

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القدس المحتلة – كشف مصدر إسرائيلي مسؤول، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى السفير الأمريكي في ظل توتر العلاقات بين البلدين إثر امتناع أمريكا عن التصويت واستخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن.

وقال المصدر إن نتنياهو استدعى دانيل شابيرو سفير الولايات المتحدة، وهي خطة دبلوماسية كبيرة أن يقوم رئيس حكومة باستدعاء سفير دولة. وجاء ذلك بعد قليل من إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية عن استدعاء سفراء 10 دول من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، للاحتجاج على تصويت هذه الدول لصالح مشروع قرار يدين الاستيطان ويطالب بوقف فوري لأنشطته في الأراضي الفلسطينية.

ولم سفير الولايات المتحدة بين سفراء الدول التي أعلنت الخارجية عن استدعائها وهم سفراء الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وأنجولا ومصر واليابان وإسبانيا وأوكرانيا وأورغواي، أما أعضاء مجلس الأمن الآخرين فهم فنزويلا وماليزيا، ولا يوجد لهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بالإضافة إلى نيوزيلندا السنغال، ولا يوجد سفير دائم لأي منهما في إسرائيل”.