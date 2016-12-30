نحو ١٥ الف مستوطن يقتحمون الأقصى في ٢٠١٦

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القدس المحتلة – أفادت معطيات دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس المحتلة بأن عام 2016 سجل أرقاما قياسية في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى مقارنة بالأعوام السابقة.

وأفاد مكتب العلاقات العامة والإعلام التابع لدائرة الأوقاف والمقدسات الدينية بالقدس بأن عام 2016 شهد اقتحام 14806 متطرفين لباحات المسجد الأقصى، موضحا أن هذا الرقم هو الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في الدائرة فراس الدبس إن شهر أكتوبر المنصرم شهد أكبر عدد اقتحامات من حيث المرات وعدد المقتحمين الذي بلغ 2856 متطرفاً، مبينا أن هذا العدد الكبير مرده إلى احتفالات اليهود بعيد العرش.