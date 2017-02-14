ندوة تعرض مخاطر الأحزاب الهولندية على الأقليات

رؤية – سحر رمزي

أمستردام – نظم كل من مؤسسة ارابيسك الثقافية و مؤسسة برو ديموس، أمس الأحد ببيت الحى فان دير بيك بشمال أمستردام، ندوة تثقيفية عن الاحزاب السياسة الهولندية ومخاطرها على الاقليات، وكيف تتميز السياسة والحكومة الهولندية بالسعي المشترك من أجل الوصول إلى التوافق في القضايا الهامة داخل المجتمع السياسى والمجتمع ككل.

وأن عدم الإلمام بشكل كاف بالخارطة السياسة الهولندية جعل أصوات الأقلية مشتتة وموزعا على عديد من الأحزاب كما بينت الدراسة التي أجراها مكتب الإحصاء المركزي من ان حوالي 41 بالمائة من المهاجرين يصوتون لحزب العمل، و حزب “الديمقراطي ستة وستون”، تليه الأحزاب اليسارية الأخرى مثل اليسار الأخضر والحزب الاشتراكي. في حين آن أغلبية الأتراك يصوتون للحزب المسيحي الديمقراطي. وزاد من تشرذم المسلمين ظهور ثلاثة أحزاب “إسلامية” تسعى لإستقطاب الناخب المسلم لتكرس عزلة المسلمون وتحد من تأثيرهم في الأحزاب المؤثرة في الحياة السياسية.

وبإمكان الأقلية المسلمة والعربية في هولندا أن تتجاوز كل العقبات بتحسين مواقعها السياسي والحصول على مكاسب أفضل ، شريطة ان يدركوا مدى ثقلهم الانتخابي ويترجموا ذلك بالإقبال الفعلي على صناديق الاقتراع وخاصة ونحن على أبواب انتخابات البرلمانية والتى ستجرى فى مارس القادم.

وتناول الحضور أيضا العديد من القضايا التى تهم الجاليات العربية والإسلامية وغيرها مثل التعامل مع النظام الضريبى، وملف التأمين الصحى، غلق الحدود على المسلمين من اللاجئين، والسماح فقط للاجئين من المسيحيين السوريين بالدخول للبلاد، وهو مارفضه الحضور، من جميع الجنسيات، وغيره من القضايا الهامة.

وأوضح عصام عبيد المرشح المصرى الوحيد فى الانتخابات الهولندية المقبلة عن الحزب المسيحى ، أن برنامج الحزب يعتمد على حماية حقوق الاقليات وخاصة فى حرية العبادة، وعدم تصنيف المسلم على انه إرهابى، وحقوق المساواة مع الهولنديين فى تحديد المستوى الدراسى، كما يطالب بقوانين تحمى حقوق الاقليات فى الوصول الى مراكز متقدمة فى العمل بموجب المساواة فى الحقوق والواجبات ،وان تعتمد الدرجة الوظيفية فى العمل على درجة الجودة، وليس فقط الجنسية ، وإنه من حق كل من يحمل الجنسية الهولندية ان يصل لاعلى المناصب، حتى لو كان أصله عربى.

أن عدم الاندماج من قبل الجاليات العربية والاسلامية فى المجتمع الهولندى، سببه الاساسى العنصرية وعدم المساواة فى فرص العمل وحتى فى المدارس بين الهولنديي خيرت فيلدرز تعمد على مدار سنوات طويلة اهانة العرب والمسلمين، ووضع حاجز بين أبناء الشعب الواحد وأن دور الاحزاب الان مهم فى توحيد الصف.

كما دعا المنظمات والمؤسسات المختلفة الى ضرورة العمل على ادماج الجالية العربية فى المتجمع الهولندى، وايضا ضرورة ان يتواصل نواب البرلمان من أبناء الجاليات والاستماع الى مشاكلهم.

وأوضح أن السياسة فى هولندا تعمل فى إطار برلمانى ديمقراطى فى ظل دستور ملكى، ودولة لامركزية، وهولندا دولة ملكية ودستورية. والدستور يمنح الملك سلطة محدودة ومقر الحكومة فى لاهاى، يرأس الحكومة رئيس الوزراء الذي يتم تعينه عن طريق الملك اعتماداً على نتائج البرلمان.

يتكون البرلمان من مجلسين: الاول يتكون من 75 عضوا والثاني يتكون من 150 عضوا، كل مجلس برلماني يوافق على القوانين المقترحة أو يرفضها كما يقوم العاهل الهولندي بتعين جميع قضاة الدولة مدى الحياة . أعلى المحاكم الهولندية هي المحكمة العليا. أهم الأحزاب السياسية

النداء الديمقراطي المسيحي (CDA)، حزب العمل (PvdA)

حزب الشعب للحرية و الديمقراطية (VVD)

الحزب الاشتراكي (SP)

و قائمة بيم فورتين (LPF)

كما كان هناك شرح كامل لكل مايدور داخل البرلمان الهولندى واهميته بالنسبة للمواطن ، والتصويت الانتخابى واهميته وكيفيته، والتعرف عن برامج كل الاحزاب المشاركة فى الانتخابات، ورؤية كل منهم بالنسبة لملفات التأمين الصحى والمعاش والهجرة وغيرها من الموضوعات التى تهم الجالية العربية مع شرح كافى لكل نقطة .