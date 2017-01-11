نشرة تويتر: خطاب الوداع.. تفجير قندهار.. وصلاة الاستسقاء

رؤية – مها عطاف

«خطاب الوداع» يتصدر تويتر عقب رحيل أوباما

دشن رواد موقع التدوين المصغر «تويتر»، هاشتاج «خطاب الوداع»، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا، وذلك عقب خطاب الرئيس الأمريكي الأخير، باراك أوباما، أمام عدد من المواطنين، في مدينة شيكاغو، أمس الثلاثاء، ليودع الحياة السياسية، في الولايات المتحدة، بعد ولايتين في البيت الأبيض، وجاء التغريدات بترديد بعض من حديثه، فكتب أحد الرواد: “أوباما فى خطاب الوداع، أرفض التمييز ضد المسلمين الأمريكيين”، وكتب آخر: “أوباما بدأ حملته نحو البيت الأبيض بـ«نعم نستطيع» وأنهى مسيرته من مسقط رأسه بـ شيكاغو في خطاب الوداع بـ«نعم استطعنا»”.

أوباما فى خطاب الوداع ..

أرفض التمييز ضد المسلمين الأمريكيين . — محمد الجوادى (@mohamedelgwady3) January 11, 2017

#الولايات_المتحدة | أوباما بدأ حملته نحو البيت الأبيض بـ«نعم نستطيع» وأنهى مسيرته من مسقط رأسه بـ #شيكاغو في خطاب الوداع بـ«نعم استطعنا»! pic.twitter.com/mE8ulsBEdd — عزيز مطهري (@3zeez1) January 11, 2017

أوباما في خطاب الوداع: "وفقا لكل المعايير، أمريكا أفضل وأقوى مما كانت عليه منذ 8 سنوات".داخليا (اقتصاد) أفضل،لكن كهيبة ونفوذ؛ استمر التراجع. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) January 11, 2017

أوباما في خطاب الوداع : الولايات المتحدة أصبحت أفضل وأقوى مما كانت عليه . — Mohammed (@ALOLMOH) January 11, 2017

الرواد ينعون شهداء الخير في «تفجير قاندهار»

تصدر هاشتاج «تفجير قاندهار»، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين المصغر «تويتر»، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد الحادث الإرهابي الأليم، الذي وقع بمدينة قندهار في أفغانستان، كتب أحد الرواد: “نعزي اخواننا بالامارات رحم الله شهداءكم واسكنهم فسيح جناته“، وكتب آخر: “رحم الله شهداء الوطن برحمته الواسعة، ونسأله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان،سعوا لعمل الخير قادمين من بلد الخير وإختارهم رب العالمين إلى جواره”.

#تفجير_قندهار نعزي اخواننا بالامارات رحم الله شهداءكم واسكنهم فسيح جناته — # عود كبريت (@nofood2121) January 11, 2017

#تفجير_قندهار

رحم الله شهداء الوطن

افتتاح دار أيتام وبعدها اغتالتهم يد الغدر

شرف عظيم والله وفخر كبير

🇦🇪 — faisal (@fais202) January 11, 2017

#تفجير_قندهار

لن تنالوا من هذا العلم الكريم ولن تنالوا من الخير الباقي في أمتنا الى يوم الدين.

رحم الله شهداء الامارات pic.twitter.com/pPW23WO6O8 — Maher Hussain (@MaherHussain71) January 11, 2017

اللهم ارحم شهداء الوطن، واغفر لهم وأسكنهم فسيح جناتك، وألهمنا وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.#تفجير_قندهار — Aldhaheri (@Aldhaheri25) January 11, 2017

قال نبينا ﷺ: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم"!#تفجير_قندهار — زين الدين صالحي. (@ZineddineSalhi) January 11, 2017

رحم الله شهداء الوطن برحمته الواسعة، ونسأله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان،سعوا لعمل الخير قادمين من بلد الخير وإختارهم رب العالمين إلى جواره. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 11, 2017

هاشتاج «صلاة الاستسقاء» يتصدر تويتر في الإمارات

دشن رواد الإمارات، على موقع التدوين المصغر «تويتر»، هاشتاج بعنوان «صلاة الاستسقاء»، وذلك عقب دعوة الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، تيمنا بسنة الرسول- صلى الله عليه وسلم- لطلب هطول الأمطار، وبدأ المغردون في كتابة الأدعية: “اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا،اللهم اسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض”.

#صلاة_الاستسقاء

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين

اللهم أغثنا،اللهم اسقنا من بركات السماء

وأنبت لنا من بركات الأرض . — fatemaa✨ (@fatemaaa__) January 11, 2017

#صلاة_الاستسقاء

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين

اللهم أغثنا،اللهم اسقنا من بركات السماء

وأنبت لنا من بركات الأرض — eyemi (@eyemi_11) January 10, 2017

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين

اللهم أغثنا،اللهم اسقنا من بركات السماء

وأنبت لنا من بركات الأرض .#صلاة_الاستسقاء pic.twitter.com/PzZDwA8BSI — Alnashaa Alsaleh (@Alnashaa_sch) January 10, 2017

#صلاه_الاستسقاء

اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا الغيث ولاتجعلنا من القانطين⛈ — alQUEEN (@ameen_sameera) January 10, 2017