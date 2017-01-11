نشرة تويتر: خطاب الوداع.. تفجير قندهار.. وصلاة الاستسقاء

 

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رؤية – مها عطاف

«خطاب الوداع» يتصدر تويتر عقب رحيل أوباما

دشن رواد موقع التدوين المصغر «تويتر»، هاشتاج «خطاب الوداع»، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا، وذلك عقب خطاب الرئيس الأمريكي الأخير، باراك أوباما، أمام عدد من المواطنين، في مدينة شيكاغو، أمس الثلاثاء، ليودع الحياة السياسية، في الولايات المتحدة، بعد ولايتين في البيت الأبيض، وجاء التغريدات بترديد بعض من حديثه، فكتب أحد الرواد: “أوباما فى خطاب الوداع، أرفض التمييز ضد المسلمين الأمريكيين”، وكتب آخر: “أوباما بدأ حملته نحو البيت الأبيض بـ«نعم نستطيع» وأنهى مسيرته من مسقط رأسه بـ شيكاغو في خطاب الوداع بـ«نعم استطعنا»”.

الرواد ينعون شهداء الخير في «تفجير قاندهار»

تصدر هاشتاج «تفجير قاندهار»، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين المصغر «تويتر»، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد الحادث الإرهابي الأليم، الذي وقع بمدينة قندهار في أفغانستان، كتب أحد الرواد: “نعزي اخواننا بالامارات رحم الله شهداءكم واسكنهم فسيح جناته“، وكتب آخر: “رحم الله شهداء الوطن برحمته الواسعة، ونسأله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان،سعوا لعمل الخير قادمين من بلد الخير وإختارهم رب العالمين إلى جواره”.

هاشتاج «صلاة الاستسقاء» يتصدر تويتر في الإمارات

دشن رواد الإمارات، على موقع التدوين المصغر «تويتر»، هاشتاج بعنوان «صلاة الاستسقاء»، وذلك عقب دعوة الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، تيمنا بسنة الرسول- صلى الله عليه وسلم- لطلب هطول الأمطار، وبدأ المغردون في كتابة الأدعية: “اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا،اللهم اسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض”.

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