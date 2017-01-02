نشرة تويتر: ذكرى سقوط الأندلس.. شهر بدون سكر.. إبراهيم عيسى

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رؤية – مها عطاف

«ذكرى سقوط الأندلس» على تويتر

دشن رواد موقع التدوين المصغر «تويتر»، هاشتاج «ذكرى سقوط الأندلس»، اليوم الإثنين، الموافق 2 يناير، وذلك بعدما انتشر الضعف في أوصال الدولة الإسلامية في الأندلس، وأخذ القشتاليون يتربصون بها ويتحينون الفرصة للانقضاض على ما تبقى من دولة الأندلس، فسقطت ولايات الأندلس الشرقية والوسطى وقرطبة وإشبيلية وغيرها في قبضتهم، ولم يبق سوى بضع ولايات صغيرة جنوبا، وأهمها غرناطة التي قدر لها أن تحمل راية الإسلام لأكثر من قرنين، حتى انقض عليها الملكان فرديناند الخامس وإيزابيلا وحاصراها في ٣٠ أبريل ١٤٩١ وأتلفا زروعها وقطعا وسائل الاتصال بها، وحالا دون وصول أي مدد لها، وبعدها اتفق الملك أبو عبد الله محمد الصغير مع ملك قشتالة على تسليم غرناطة قبل الموعد المقرر تحديدا، في ٢ يناير١٤٩٢ إلى فرديناند الخامس وإيزابيلا، ودخل القشتاليون قصر الحمراء، ورفعوا فوق برجه الأعلى الصليب الفضي الكبير الذي كان يحمله الملك فرديناند، وأعلن المنادي من فوق البرج أنّ غرناطة صارت للقشتاليين لتطوى آخر صفحة من تاريخ دولة المسلمين في الأندلس.

هاشتاج «إبراهيم عيسى» يتصدر تويتر في مصر

تصدر هاشتاج «إبراهيم عيسى»، موقع التدوين المصغر «تويتر»، صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد قرار وقف برنامج الإعلامي المصري «إبراهيم عيسى»، على فضائية «القاهرة والناس»، وكانت تعليقات النشطاء كالآتي: “سيذكر التاريخ أنك بعد كل السنين دي خرجت من باب خروج توفيق عكاشة.. بالشفا”، وكتب آخر: “حرية الرأي مكفولة، بس هو بصراحة كان مستفز”.

الرواد يطلقون هاشتاج «شهر بدون سكر»

أطلق رواد «تويتر»، هاشتاج «شهر بدون سكر»، يدعون فيه لمقاطعة السكر “السم الأبيض” وتجربة العيش شهر بدون سكر، لتكون عادة مستمرة، مؤكدين أنه من أخطر المأكولات على البدن وسبب للسمنة، قال أحد الرواد: “الإرادة تصنع المستحيل، بعد التجربة ستلاحظ الفرق الكبير في قلة الشهية ونقصان سريع في الوزن لكن بصحة بعدها لن تتقبل طعم السكر”، وقال آخر:جربتها قبل مع متابعيني عالسناب شات وإنستغرام وفعلا الكثير تحسنت صحتهم وصحتي انا بعد، نرجع نجربها”.

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