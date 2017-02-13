نفوق أسد بالضفة يثير سخرية على مواقع التواصل

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الضفة الغربية – آثار نفوق أسد من أصل 3 أسود في حديقة الحيوان الوحيدة بالضفة الغربية المحتلة، موجة سخرية ناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “الفيسبوك”.

واتخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من الحادثة دليلا على شظف العيش التي تعاني منها المنطقة العربية بشكل عامن واحوالهم الشخصية بشكل خاص.

وتناقل رواد موقع التواصل “فيسبوك” الخبر مرفقا بصورة للأسد الميت، لكن السخرية تنبع من كون ان هذا الاسد هو الوحيد في قلقيلية كما هو متعارف، و”الذي يراه الطلبة في رحلات المدارس كل عام”.

في توضيح من حديقة حيوانات في مدينة قلقيلية، قالت ان الأسد المتوفي هو احد 3 أسود بالحديقة وأكبرها عمرا اذ وصل عمره الى 28 سنة رغم ان متوسط عمر الاسد 20 سنة، وفق القائمين على الحديقة.

واوضحت الحديقة انها تلقت طلبات بإعدامه بسبب تقدمه بالسن لكنها رفضت، وتوفي قبل 10 ايام بشكل طبيعي.

وأشارت الى انه جرى تحويل جثته لمتحف الحديقة لتحنيطه وادراجه ضمن الحيوانات المحنطة بالمتحف.

وذكرت انه تبقى اسدان اثنان، واعمارهما 9 و11 سنة.