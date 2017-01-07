نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج رائد في التآخي بين الأديان

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أبوظبي – أكد وزير الثقافة وتنمية المعرفة بالإمارات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن دولة الإمارات تجسد بكفاءة وعبقرية نموذجا رائدا لمبادئ التآخي بين الأديان في إطار من الاحترام المتبادل والتعايش الخلاق لما فيه مصلحة الجميع.

وبحسب «وكالة الأنباء الإماراتية»، قال الشيخ نهيان إن “دولة الإمارات تحظى بقيادة رشيدة وحضارة خالدة وقيم وتقاليد أصيلة تدعم قدرتها على التقدم والعطاء بكل ثقة في هذا العالم الذي تتنوع فيه الأديان والمعتقدات والأعراق مع حرصها الكامل على نبذ الكراهية والعنف والتخلص من ازدراء الأديان أو الإساءة للمعتقدات”.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاحتفال بميلاد السيد المسيح عليه السلام في كاتدرائية الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس المصريين بأبوظبي أمس الجمعة، بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ومستشار الشؤون الدينية والقضائية بوزارة شؤون الرئاسة المستشار السيد علي الهاشمي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة وائل السيد محمد جاد، والمدير التنفيذي للشؤون الإسلامية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد عبيد المزروعي.

كما حضر الحفل ممثلون عن ديوان رئيس الدولة وديوان ولي عهد أبوظبي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ورؤساء وأعضاء الطوائف المسيحية وأعضاء السفارة المصرية بأبوظبي وكل من القس أنطونيوس ميخائيل وراعيي الكاتدرائية القس بيشوي فخري، ولفيف من علماء الدين الإسلامي ورجال وسيدات الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وجمعية سيدات مصر وأبناء الجالية المصرية.

وعبر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن سعادته وحرصه على حضور ومشاركة أبناء الجالية المصرية من الأقباط الأرثوذكس الاحتفال بمولد السيد المسيح عليه السلام، مشيرا إلى أنها مناسبة مواتية لتدبر القيم والمبادئ السامية التي يجسدها ميلاده عليه السلام وهي القيم التي يشترك فيها جميع البشر وتمثل أساساً قوياً لتحقيق المحبة والسلام في ربوع العالم كله، وأكد أن هذا الاحتفال السنوي إنما هو تعبير واضح عن ما تمثله دولة الإمارات من نموذج رائع في التعايش والتنوع الخلاق لدى المقيمين فيها.

وأدان الاعتداء الأليم والغاشم على الكنيسة البطرسية في القاهرة، وقال إن “مصير الشراذم الباغية والضالة سيكون إلى زوال وضحايا هذا الفكر الفاسد والسلوك الغادر عند الله شهداء”، متقدماً بخالص العزاء والمواساة لكل من راح ضحية هذا العدوان الغاشم سائلاً المولى العلي القدير أن يجعل الجنة مثواهم وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن حرصه على حضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد إنما يأتي أيضاً تعبيراً عن الاعتزاز الكبير بالعلاقات الأخوية المتميزة بين مصر والإمارات والتأكيد على العزم القوى للانطلاق بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع حاضرا ومستقبلاً.