«نيس» يقع في فخ التعادل.. ويفشل في اللحاق بسان جيرمان

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باريس – فشل نيس مفاجأة الموسم في اللحاق بباريس سان جيرمان إلى المركز الثاني بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه رين 2-2، أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

على ملعب “روازون بارك” وأمام 23 ألف متفرج، كان رين في طريقه إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثماني الأخيرة (3 هزائم و5 تعادلات)، عندما حسم الشوط الأول في صالحه بهدفين نظيفين سجلهما مورغان امالفيتانو (7) والعاجي جيوفاني سيو (21).

لكن نيس فرض أفضليته في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر اليوناني اناستاسيو دونيس في الدقيقة 59، قبل أن يدرك فالنتان ايسيريك التعادل في الدقيقة 81.

ووفقًا لـ «سكاي نيوز» تراجع نيس إلى المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق 5 نقاط عن جاره الجنوبي موناكو المتصدر، ونقطتين عن شريكه السابق في المركز الثاني باريس سان جرمان حامل اللقب في الأعوام الأربعة الاخيرة.

في المقابل، سقط رين في فخ التعادل للمباراة الخامسة على التوالي والسادسة في مبارياته التسع الأخيرة فواصل صيامه عن الانتصارات منذ 4 ديسمبر الماضي وتراجع إلى المركز العاشر برصيد 33 نقطة.