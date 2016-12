نيل أرمسترونج يعود للفضاء على شاشة السينما

رؤية

كاليفورنيا – وافق الممثل ريان جوسلينج على بطولة فيلم يتناول حياة رائد الفضاء الأمريكي نيل ارمسترونج، من إخراج المخرج دامين شازيل الذي تعاون معه فى فيلم La La Land المرشح على 7 فئات فى جوائز الجولدن جلوب هذا العام، والمرشح بقوة للدخول فى سباق الأوسكار.

الفيلم مأخوذ من رواية A Life of Neil A. Armstrong والتى كتبها جيمس هانسن عام 1999، وقام بكتابة السيناريو جوش سينجر أحد كتاب فيلم Spotlight والذي حاز على جائزة الأوسكار مناصفة مع توم ماكرثي عام 2015، ومن المنتظر أن يتم البدء فى تصويره مطلع العام الجديد.

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لحياة رائد الفضاء الأمريكي نيل ارمسترونج أول أنسان يمشي على سطح القمر، والذي حصل على درجة علمية في هندسة الفضاء من جامعة بوردو ثم على الماجستير في هندسة الفضاء أيضًا من جامعة جنوب كاليفورنيا.

قاد أرمسترونج طاقم رحلة أبولو 11 التي هبطت على سطح القمر في 21 يوليو1969 وكانت هذه هي الرحلة الثانية له فى الفضاء الخارجي، فيما كانت أول رحلة عندما قاد مركبة جيميني 8 عام 1966.

دخل جوسلينج سباق الترشيحات لجائزة الجلودن جلوب لأفضل ممثل عن فيلم La La Land وهو الترشيح الخامس له، حيث له الترشح عن دوره فى أفلام The Ides of March، Crazy, Stupid, Love، Blue Valentine، Lars and the Real Girl.

فيما يدخل المخرج الشاب دامين شازيل سباق الجولدن جلوب لأول مرة عن فيلم La La Land إلا أنه ينافس على فئتي أحسن مخرج وأحسن سيناريو، فيما نال ترسيحا للأوسكار عام 2014 عن فيلم Whiplash.