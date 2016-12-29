هؤلاء النجوم قالو وداعا لنصفهم الثاني في 2016

أماني ربيع

كان عام 2016 عاما كبيسا بكل المقاييس في هوليود، حيث شهد حالات طلاق وانفصال كثيرة، ذهب بسببها نجوم كبار إلى المحاكم، وتصدرت أخبارهم عناوين الصحف والمجلات.

وبين حالات الطلاق والانفصال التي شهدتها هوليود، كان انفصال أنجلينا جولي وبرادبيت هو الخبر الذي أحزن العالم بسبب تداعياته المؤسفة، طلاق آخر حقق جدلا كبيرا، بين جوني ديب وآمبر هيرد التي تصغره بسنوات كثيرة واتهمته بالعنف، بينما عانت المطربة تايلور سويفت من انفصالين الأول عن منسق الأغاني كالفين هاريس، والثاني عن النجم السينمائي توم هيدلتسون.

اليوم نقدم لكم قائمة بأبرز الانفصالات في هوليود لعام 2016

أنجلينا جولي وبرادبيت

فوجئ العالم يوم 19 سبتمبر الماضي، بانفصال أنجلينا وبرادبيت بعد قصة حب ملتهبة شهدتها كواليس فيلمهما «مسار أند مسز سميث» عام 2004، ليترك زوجته وقتها جينفر إنستون، ويبدئان سويا علاقة حب مميزة، انتهت بالزواج عام 2014، لكن جولي صدمت الجميع بتقديمها أوراق الطلاق من بيت بعد علاقة استمرت 12 عام، بل واتهمته بالتعرض للأطفال، وطالبت بحق حضانة أطفالهما الستة، متهمة إياه بتعنيفهم تحت تاثير المخدرات والكحول.

جوني ديب وآمبر هيرد

لم يصمد زواجهما لأكثر من 15 شهر، قررت بعدها آمبر أن الحياة مستحيلة مع ديب، وقدمت أوراق طلاقها إلى المحكمة، واتهمته لاحقا بتعنيفها وضربها، وانتهى الأمر باتفاق بأن يدفع ديب لآمبر 7 ملايين دولار، ولكنه يماطل إلى الآن في دفعها.

تايلور سويفت وانفصالين

كان نصيب تايلور سويفت من الانفصالات هذا العام انفصالين، وهي النجمة المعروفة بعلاقاتها العاطفية المضطربة، بل إنها تنبأت بأنها ستصل إلى سن الثلاثين وحيدة، وكانت انفصلت عن منسق الأغاني كالفن هاريس بعد قصة حب استمرت 15 شهرا، دخلت بعدها مباشرة في علاقة مع النجم توم هيدلستون، لكنها لم تصمد سوى 3 شهور، ثم انفصلت عنه في سبتمبر.

ليدي جاجا وتايلور كيني

قصة حب جميلة جمعت جاجا وكيني استمرت لخمس سنوات لم يستطع فيها أحد تصور كيف اقترن هذا الوسيم بتلك الجامحة، لكن الثنائي قرر أن يترك ذكرى لطيفة عن علاقتهما، وأعلنا الانفصال بشكل ودي لاختلاف الأهداف بسبب طموح جاجا الذي لا يتوقف ورغبة تايلور في الزواج والاستقرار والتمتع بحياة عادية.

نعومي واتس وليف شرايبر

جمعتهما علاقة حب دامت 11 عاما، أثمرت عن طفلين، لكن هذا لم يكن كافيا للاستمرار، وأعلنت ناعومي خبر انفصالها عن النجم ليف شرايبر، رغم حزنها الشديد، خاصة وأنها لا تعرف كيف ستمر عليها الأعياد بعد أن تعودت على قضاءها بصحبته.

جنيفر لوبيز وكاسبر سمارت

كان انفصالا متوقعا، خاصة وأن جي لو تكبر حبيبها بأعوام كثيرة، لكن علاقتهما صمدت 5 أعوام كاملة، ثم قضت عليها خيانة كاسبر سمارت المتواصلة، واليت انفصلا على إثرها أكثر من مرة خلال هذه السنوات.

مارك أنتوني وشانون دي ليما

أعلن المطرب مارك أنتوني طلاقه من زوجته شانون دي ليما رسميا، مطالبا باحترام خصوصيته، وقالت شانون أنهما وصلا إلى طريق مسدود بسبب انشغال ماركا لدائم وتكريس وقته لعمله، لكن هناك أنباء تشير إلى عودة الود بينه وبين طليقته جينفر لوبيز التي انفصات بدورها هذا العام عن الراقص كاسبر سمارت، وما أكد الشائعات هو القبلة التي جمعتهما على مسرح حفل توزيع جوائز Latin Grammy Awards، ليحدث الانفصال بعدها.

باريس هيلتون وتوماس جروس

أعلنت نجمة المجتمع ووريثة فنادق هيلتون الشهيرة باريس هيلتون، أبريل الماضي، انفصالها عن المليونير السوسيري توماس جروس بعد عام واحد من إعلان حبهما.

هنري كافيل وتارا كينج

وبعد أقل من عام انفصل النجم البريطاني هنري كافيل بطل سلسلة افلام سوبر مان، في مايو، عن صديقته تارا كينج، وهو انفصال مفاجئ خاصة بعد قصة الحب المميزة بينهما.

ديان كروجر وجوشوا جاكسون

وبعد زواج استمر 10 أعوام كاملة، قررت النجمة الألمانية ديان كروجر الانفصال عن زوجها جشوا جاكسون في يوليو الماضي.

ليزا ماري بريسلي ومايكل لوكوود

10 أعوام من الزواج وانفصال آخر، هو انفصال المطربة الأمريكية وحفيدة ملك الروك ألفيس بريسلي ليزا ماريا بريسلي عن زوجها الموسيقي مايكل لوكوود.

جيمس ماكفوي وآن ماري دوف

انفصال ثالث بعد 10 سنوات زواج، كان من نصيب النجم جيمس ماكفوي وزوجته آن ماري دوف، وقالت تقارير أن الانفصال جاء بعد خيانة ماكفوي مع إحدى بطلات أفلام سلسلة X-Men: Apocalypse ، التي يشارك بها.

نيكولاس كيدج وأليس كيم

وأعلن النجم الأمريكي نيكولاس كيدج انفصاله عن زوجته الكورية أليس كيم يونيو الماضي بعد 11 عام زواج، منذ قابلها كنادلة تعمل بأحد المطاعم عام 2004.

ديمي لوفانو وويلمر فالديراما

مع وعد باستمرار صداقتهما، كتبت ديمي لوفاتو وويلمر فالديرما كلمة النهاية لعلاقة حب مميزة دامت 6 سنوات، لكنهما أكدا أن العلاقة وصلت إلى طريق مسدود.

كريستن دانست وجاريت هيدلند

أنهت النجمة كريستين دانست علاقاتها بالممثل جاريت هيلند بعد 4 سنوات، وهو ما كان مفاجأة لهوليود، بعد تصريحات سابقة لدانست أعلنت فيها تطلعها ليناء عائلة وإنجاب أطفال.

ليندسي لوهان وإيجور ترابسكوف

علاقة قصيرة عاطفة، كعادة النجمة المثيرة للجدل ليندسي لوهان، حيث انفصلت عن خطيبها الروسي إيجور ترابسكوف، بعد تسريب فيدوهات تظهر تعرضها للضرب على يده، أثناء عطلتهما بجزيرة يونانية.

درو باريمور وويل كوبيلمان

وبعد 6 سنوات زواج، انفصلت درو باريمور عن زوجها ويل كوبليمان، مؤكدة أنها تريد أن تتجه في حياتها لمناحي جديدة، وأن الزواج كان مرحلة وانتهت.

جيرارد باتلر ومورجان براون

وكان سبب انفصال جيرارد باتلر عن حبيبته مورجان بروان بعد أقل من عامين على علاقتهما، غريبا بعض الشئ، فقد بررد الانفصال بانه لا يستطيع مقاومة تهافت الفتيات عليه.

بيلا حديد وذا ويك إيند

الانشغال والطموح والعمل الدائم، كان سببا في انفصال عارضة الأزياء فلسطينية الأصل بيلا حديد عن النجم ذا ويك إند، بعد علاقة حب استمرت سنة ونصف.