هؤلاء النجوم يقدمون حفل جولدن جلوب

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لوس أنجلس – أكد موقع variety أن إدارة الدورة الـ74 من جوائز الجولدن جلوب اختارت النجوم درو باريمور ولورا ديرن وجيفرى دين مورجان ليكونوا ضمن قائمة مقدمى الجوائز، مشيرا إلى أنهه لم يتم الكشف عن تفاصيل الجوائز التى يقدموها حتى الآن.

وأوضح الموقع أن النجمة درو باريمور ترشحت 3 مرات لنيل جائزة الجولدن جلوب كأفضل ممثلة وفازت بها عن دورها فى “Grey Gardens” عام 2010.

يشار إلى أن حفل توزيع جوائز الدورة الـ74 من الجولدن جلوب سوف يذاع على الهواء مباشرة، الأحد الموافق 8 يناير المقبل على شبكة NBC وسيقدم الحفل الإعلامى جيمى فالون.