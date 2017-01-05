هؤلاء ملوك مواقع التواصل في 2016.. النساء وتتصدر

رؤية

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة الى أحد معايير قياس نجاح الفنانين ومحبة المعجبين بهم، وأصبح عدد المتابعين على “فيس بوك” و”تويتر” و”انستجرام” فخراً لبعض النجوم الذين يتباهون بملايين الـ”Likes” التي تلاحقهم، ما يجعلهم مؤثرين بشكل كبير على معجبيهم.

إليكم النجوم الـ 10 الأكثر تأثيراً على وسائل التواصل الإجتماعي في الـ 2016، حسب مجلة Vogue العالمية:

سيلينا جوميز

وصل عدد متابعيها على انستجرام الى 90 مليون، وهو رقم قياسي حطمته هذه النجمة الجماهيرية.

تايلور سويفت

الممثلة الأمريكية الشهيرة كانت هذا العام محط أنظار الملايين، لا سيما بسبب علاقاتها العاطفية التي شهدت تقلبات عدة. ويصل عدد متابعيها على انستقرام الى 86 مليون.

بيونسيه

وصل عدد متابعيها على انستقرام الى 78 مليون. وفي العام 2016 حققت المغنية الشهيرة نجاحاً ساحقاً، بفضل ألبومها الذي حاز على أعلى عدد من ترشيحات معظم الجوائز الفنية.

جاستين بيبر

المغني الكندي الشهير الذي وصف على أنه النجم الأكثر إثارة للمشاكل، يتابعه على انستجرام 75 مليون معجب على الأقل.

اكتسبت شهرة واسعة بفضل جمالها وخط الأزياء والمستحضرات الخاص بها، فضلاً عن أنها شقيقة الأخوات كردشيان. ووصل عدد متابعيها على انستجرام الى 67 مليون.

كيندال جينير

شقيقة كيلي جينير وصل عدد متابعيها على انستجرام الى 61 مليون.

مايلي سايرس

النجمة الأمريكية المثيرة للجدل بتصرفاتها وعروضها وإطلالاتها، وصل عدد متابعيها على انستجرام الى 47 مليون.

ريهانا

يتابعها على انستجرام 41 مليون، وفي العام 2016، تردد إسمها بشكل كبير، خصوصاً بعد انفصالها عن حبيبها المغني العالمي دريك.

كارا ديليڤين

عارضة الأزياء والممثلة الإنجليزية، وصل عدد متابعيها على انستجرام الى 31 مليون.