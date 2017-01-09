هاآرتس: موظف بديوان «نتنياهو» سجل مكالمات الرشوة مع مالك «يديعوت»

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القدس المحتلة – قالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن “آري هارو”، رئيس طاقم الموظفين السابق في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو من سجل المحادثة بين رئيس الوزراء ومالك صحيفة “يديعوت أحرونوت”، رجل الأعمال “آرنون نوني موزيس”، التي تم فيها الاتفاق على الرشوة بينهما.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن “هارو” سجل المحادثة بين نتنياهو وموزيس، بطلب من “نتنياهو” نفسه، إلا أن “هارو” لم يسلم التسجيل للشرطة، وإنما حصلت عليه مصادفة خلال التحقيق الذى أجرته ضد “هارو” بشبهة تنفيذ صفقة وهمية بـ 3 ملايين دولار، فى شهر يونيو من العام الماضى.

وأوضحت “هاآرتس” فى تقريرها، أن الوسيط فى اللقاء بين نتنياهو وموزيس، الذى حضره “هارو” أيضًا، هو دوف إيخنولد، المدير العام لشركة “يديعوت” لنشر الكتب، متابعة: “نتنياهو وموزيس ناقشا إمكانية تقييد القوة المتصاعدة لصحيفة يسرائيل هيوم، من خلال سن قانون يلغى توزيع الصحيفة مجانًا، أو إلغاء صدورها، من أجل تحقيق أرباح مالية كبيرة لمالك يديعوت أحرونوت”، مشيرة إلى أنه جرت المحادثات بينهما نهاية عام 2014، بعد تبكير موعد الانتخابات على خلفية المصادقة على قانون “يسرائيل هيوم” فى القراءة التمهيدية.

وأوضحت الصحيفة العبرية فى تقريرها، أن الأسبوع الماضى شهد التحقيق مع رجل الأعمال “آرنون نونى موزيس”، حول القضية الرئيسية التى يشتبه فيها بتورط “نتنياهو”، والمحادثة التى تم تسجيلها بينهما، والتى وصلت للشرطة قبل عدة أشهر.