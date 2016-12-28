هاجس الحرية في كتابات باحث مصري

رؤية

القاهرة- صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية، كتاب «البحث عن الحرية مقالات في الأدب والحياة»، للناقد والباحث المصري رشيد العناني، وهو عبارة عن مقالات يجمع بينها هاجس مشترك هو الحرية بكل معانيها، السياسية والفكرية والفردية والدينية والاجتماعية، وحرية التعبير والنشر، وما يتبع ذلك من حريات ومبادئ حقوق الإنسان، وقيم التعددية والتسامح وقبول الاختلاف مع الآخر.

كتبت هذه المقالات في الفترة ما بين سنتي 2010 و2013 أي في الشهور السابقة على ثورة يناير والعامين اللاحقين لها، ونشر أكثرها في صحيفة أو أخرى.

في الفترة التي كتب فيها المؤلف هذه المقالات كان هناك حراك اجتماعي وفكري في المجتمع المصري، وعلى كل الأصعدة، كان الكل يطمح إلى التغيير، إلى الحرية والكرامة والسلام، ويوضح الكاتب أن تلك كانت شواغل المجتمع، ومن ثم فإنها كانت أيضا شواغل الأدب والنقد الأدبي، كان الأدب والنقد يبشران بالثورة، ليس من طريق مباشر، ليس من طريق الدعوة إليها، كما في منشورات التحريض المباشر على العمل الثوري، ولكن من سبيل عكس القلق الاجتماعي إزاء العيوب والمفاسد والمظالم والحقوق المهدرة.