هادي يطلق عملية عسكرية لتحرير تعز

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صنعاء – أطلق الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، عملية الرمح الذهبي لتحرير تعز جنوب صنعاء، بالتزامن مع انتصارات حققتها قوات الجيش الوطن في بلدة ذو باب الواقعة قرب باب المنب بتعز.

وبحسب «موقع 24» الإخباري، قال مصدر عسكري في الجبهة وآخر في عدن إن “عملية الرمح الذهبي انطلقت مساء لتحرير تعز بإشراف مباشر من الرئيس هادي، وتحت قيادة الواء هيثم قاسم طاهر وزير دفاع جنوب اليمن قبل الوحدة”.

وذكرت مصادر عسكرية أن “قوات الجيش الوطني باتت على مشارف بلدة المخا الساحلية في تعز، وسط انهيارات متتالية للانقلابيين”.

وأعلنت مصادر استعادة القوات الحكومية لمعسكر العمري الذي كان تحت سيطرة الانقلابيين.

وقال مصدر عسكري إنه تم آسر قائد معسكر العمري، وعدد من قيادات المعسكر.

وأكد أن “المعسكر تحت سيطرة قوات الجيش الوطني وأن هناك هروب لعدد كبير من مليشيات الحوثي صالح من الجبهات”.