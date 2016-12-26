هادي ينتقد مقترحات كيري: لن نسلم اليمن لإيران

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صنعاء – قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ليل الإثنين، إن ما يطرحه وزير خارجية الولااليات المتحدة الأمريكية جون كيري من أفكار ومقترحات لتنفيذ وعوده للحوثيين في عمان أمر يدعو إلى الاستغراب، مؤكدا أن ذلك جعل تلك المليشيات تتطاول وتتهرب من الخضوع للحل والسلام، بل وتتمادى في تصعيدها وعدوانها واستهتارها بالشعب اليمني وزيادة معاناته.

وقال هادي خلال الاجتماع الذي عقده في المكلا بقيادة السلطة المحلية وأعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن التراجع عن المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن أو تجاوزها أو الانتقاص منها أو الالتفاف عليها لن يقود إلا إلى حروب أهلية وطائفية مأساوية، كما أنه سيؤسس لدورات من العنف والحروب التي لا تنتهي، وسيكتوي بنارها كافة أبناء الشعب اليمني ولن يكون الإقليم والعالم في منأى عن تداعياتها.

وبحسب «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية»، شدد الرئيس هادي، على أنه “لن يسمح مطلقا بتجاوز تلك المرجعيات أو الانتقاص منها، وسيتم وزن كل المقترحات والأفكار بميزانها.. فما تطابق وتوافق معها فنحن معه وما تخالف وتعارض معها فلن نقبله مطلقا وأبدا ومهما كلف الأمر”.

وجدد التزامه للعالم بالبحث عن السلام الدائم غير المغشوش أو الناقص، لافتاً إلى أنه يسعى لسلام “ينهي جذور المشكلة ويستأصلها من قاعها.. سلام لا يحمل بذور تجديد الصراع وتوتير المنطقة وخنق الشعب اليمني”.

وأكد أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، انتصروا لعروبتهم وأهلهم في اليمن، وأنقذوا اليمن من حرب أهلية طويلة الأمد.

وقال مخاطبا التحالف العربي: “إلى التحالف العربي النبيل شركاء الانتصار، شركاء الدم والعرض، شركاء عاصفة الحزم وإعادة الأمل، الذين انتصروا لعروبتهم وأهلهم في اليمن وأنقذوا اليمن من حرب أهلية طويلة المدى، إلى الذين امتزجت دماؤهم بدماء شعبنا على تراب أرضنا الطاهرة، إلى الذين نغصوا على إيران مشروعها في المنطقة، نقدم لكم نيابة عن الشعب اليمني كل الشكر والعرفان”.

وطالب التحالف بتكثيف الدعم حتى يتم استكمال مشوار الانتصار الكامل لكافة المحافظات، ومن ثم الوصول إلى بر الأمان، والمضي بعد ذلك فيما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال إقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه وتأسيس الدولة الاتحادية وإجراء الانتخابات الرئاسية والاتحادية.

وخاطب الرئيس هادي اليمنيين في كل المحافظات بالقول: “إلى أبناء شعبنا المغلوبين على أمرهم في صنعاء والحديدة وحجة وباقي المناطق، سننتصر قريبا، ولن تستمر معاناتكم، ولن يطول صبركم، ولن تمرر المؤامرات ضد شعبنا، لقد رفضتم سابقا كل المؤامرات وخرائط الأوهام التي تؤسس لدمار أكبر وصراع دموي أعنف”.

وجدد تعهده للشعب اليمني، بعدم التفريط في دماء الشهداء الأحرار، وأنه لن يسلم اليمن لإيران وأدواتها ولن نسمح للطائفيين والتكفيريين والإرهابيين بالعبث بحاضر ومستقبل شعبنا اليمنى، مؤكدا أنه سيعمل مع الجميع لبناء اليمن الاتحادي خطوة بخطوة حتى تصبح واقعا معاشا.

وأضاف: “لا يمكن أن نقبل تلغيم المستقبل وتأسيس حروب لا نهاية لها بعد كل هذه التضحيات، شعبنا يستحق أن يعيش في عزة وكرامة ورخاء”.