هاشتاج «سحب قلادة النيل من البرادعي» يتصدر التواصل الاجتماعي

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القاهرة – دشن نشطاء التوصل الاجتماعي هاشتاج «سحب قلادة النيل من البرادعي» عقب دقائق من إعلان النائب خالد مجاهد، إنه سيتقدم بطلب إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لسحب قلادة النيل من الدكتور محمد البرادعي، بسبب محاولته الإساءة للجيش، والتحريض ضد الدولة المصرية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات المصغر «تويتر»، فيما غرد أحد المغردين قائلا: “أنا اشتكيت لطوب الأرض يرفعوا اسمه من على المدارس.. في مصر العيال اتحطمت”.

وقال ناشط آخر: “عمل إيه علشان ياخدها مفيش حد سلم من لسانه حتى جيشنا العظيم”.

وكان النائب خالد مجاهد قد اكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” الذي يذاع على شاشة «صدى البلد»: «تاريخ البرادعي في الخراب معروف، شارك في تدمير العراق ويحاول اليوم تدمير مصر».