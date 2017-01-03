«هاملت» جنينا في «قشرة الجوز» للإنجليزي إيان ماكيوان

رؤية

لندن- صدر حديثا عن دار جوناثان كيب، رواية «قشرة الجوز» للكاتب الإنجليزي إيان ماكيوان، وفيها يعيد هاملت الحائر، أحد أبطال وليم شكسبير، إلى بطن أمه.

تبدأ الرواية التي تبلغ نحو مئتي صفحة بعبارة: «ها أنا، مقلوباً داخل امرأة. الذراعان متصالبتان بصبر، أنتظر أنتظر وأتساءل أنا داخل من ولماذا». وتنتهي بعبارة: «الأسى أولاً ثم العدالة ثم المعنى. البقية فوضى»، وفقا لصحيفة «الحياة».

لا يسبق نضج الجنين الراوي عمره فحسب، بل هو مثقف كبير يستقي معرفته الواسعة من الراديو الذي تتابع والدته برامجه وإن أصابتها «يوليسيس» مثلاً التي يجدها مشوّقة بالنعاس. يعرف رولان بارت الذي قال إن الضجر ليس بعيداً من السعادة لأننا نرنو إليه من شواطئها. يسأل عن الضمير الغائب في الصين وروسيا. إذا كان الشرق الأوسط سيبقى مسعوراً يفرّغ سكانه إلى أوروبا ليغيّروها إلى الأبد؟ إذا كان التطرّف المحموم سيغطس في بركة الإصلاح الباردة؟ إذا كانت إسرائيل ستقبل بالتخلي عن إنش أو اثنين من الصحراء للذين شرّدتهم؟ وهذا السؤال يلفت الانتباه لكونه يأتي من كاتب قَبِل جائزة القدس على رغم مناشدة مثقفين وناشطين كثر في بلاده ألا يفعل.

ملكة شكسبير غرترود تصبح ترودي الجميلة التي تملّ زوجها وهي في الثامنة والعشرين، وتعشق شقيقه كلود الذي يعرّف اسمه «مثل كلود ديبوسي» وهو مقاول مملّ لا يؤلف الموسيقى أو يبتكر شيئاً وفق الجنين. تطلب ترودي من زوجها مغادرة البيت مدّعية أنها تحتاج إلى فسحة تعطيهما الوقت والمسافة ليجدّدا العلاقة بينهما. يصدّق بسذاجة ويتردّد عليها ليتلو قصائد غزل تثير ضجرها، ويغفل عن أنانيتها ومراوغتها وقسوتها. كان جون شاعراً فقيراً غير مقروء يكتب على الطريقة القديمة، لكنّ دار النشر الصغيرة التي مَلِكها أصدرت الأعمال الأولى لشعراء أداروا ظهورهم له بعدما نجحوا واشتهروا، وكان بينهم من حاز جائزة نوبل.

يفكر الجنين أنه محظوظ لأنه سيولد في أوروبا الغربية، لا كوريا الشمالية مثلاً، ويرث وضعاً حضارياً يشمل النظافة، العطلة، مصباح القراءة والبرتقال في الشتاء. فضّل النروج لمساعداتها الاجتماعية الكريمة، ثم إيطاليا لمطبخها الشهي وانحطاطها المغمور بالشمس ففرنسا لخمرها ولا سيما بينو نوار واعتداد أهلها بأنفسهم. يحب والديه، ويفكر بطريقة لعودة العلاقة بينهما، ويصاب بالذعر حين يسمع حديث الوسادة بين ترودي وكلود. والدته متواطئة في مؤامرة، ما يجعله متورطاً هو أيضاً إلا إذا استطاع إحباطها والانتقام للضحيّة. حين يعرف أن الخائنين يخططان لقتل والده لوراثة البيت الذي يساوي سبعة ملايين جنيه استرليني يفكر بقتل نفسه ثم يتردّد: «أخاف أن يفوتني شيء. سواء أكانت هذه رغبة صحية أو طمعاً محضاً. أريد حياتي أولاً، حقي، حصتي المتناهية الصغر من الزمن اللانهائي وفرصة الوعي المضمونة». يرغب في البقاء حيّاً حتى نهاية القرن الواحد والعشرين، والرقص بنشاط على رغم ضعفه في عقده الثامن ليلة رأس السنة 2099.