«هايكو الحرب» يجمع آثار الرصاص من أنحاء العالم

رؤية

عمان- صدر حديثا عن دار فضاءات، كتاب “هايكو الحرب.. آثار الرصاص من أنحاء العالم” جمعها وترجمها الشاعر العراقي آزاد اسكندر. يضم أشعار هايكو كتبها شعراء، محترفون وهواة، من دول عدة تحكي لوعات وآثار الحروب.

يقول المترجم إنه حاول “قدر المستطاع جمع أقطار الأرض إذ لا أحسبُ أن في الأرض ركناً سلم، على مرّ الزمان من الحروب، غير أنه كان من الطبيعي أن تأتي القصائد أكثر من البلاد التي كان نصيبها أكبر من ويلاتها، ثم من اليلاد الناطقة بالانكليزية إذ تمت الترجمة منها”.

يذكر أن هذا الكتاب هو الثالث للشاعر آزاد اسكندر بعد (أنا الذي رأى) عن دار أزمنة 2005 و(ثلاثة أوصاف لإمرأة واحدة) عن دار الغاوون 2012.

يقع الكتاب، الذي قدمته الكاتبة العراقية أنعام جة جي، مع شهادتين من جوزيف عيساوي وعائشة البصري، في 148 صفحة من القطع المتوسط.

من أجواء الكتاب:

في القرية التي قُصفت

امرأة عجوز تلعنُ

بقاءها حيّة

(زلجكو فوندا، كرواتيا)

***

طفلٌ لاجئ

يعلّم الطيرانَ لطير صغير

سقط من عشّه

(ندى سابدي، كرواتيا)

***

طيور السنونو

عادت الى أعشاشها

الناس لا يجرؤون

(فيسنا أوبورينان الجبل الأسود)

***

حقلٌ مليءٌ بالألغام

طفلٌ يركض

خلفَ فرشاته

(دوميترو. إيفريم، رومانيا)

***

بغداد

سجادة الصلاة

القصف

(دانيال بي، فرنسا)

***

مياه الخريف

أمشي

ضفة النهر المحترقة

(هاراتاميكي، اليابان)

***

ذكرى هيروشيما

الأنهار تذكرني

بالعويل

(ياسوهيكو شيغيموتو، اليابان)

***

حمراء كالنار

الزهرة اليابانية

ما زالت تحترق

(قسنطين ستروي، رومانيا)

***

جندي نائم

زهرةٌ تستريح

على الزناد

(لارش كرانستروم، السويد)