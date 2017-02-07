هبوط اضطراري لطائرة مصرية بمطار القاهرة

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القاهرة – اضطرت طائرة مصرية للهبوط اضطراريًا بمطار القاهرة الدولي بدلًا من مطار برج العرب، وذلك أثناء رحلتها قادمة من دبي بسبب سوء الأحوال الجوية بمدينة برج العرب، وعدم تمكن قائد الطائرة من الهبوط بالمطار.

ونقل موقع «مصراوي»، عن مصادر ملاحية بالمطار، إن السلطات تلقت إشارة من قائد طائرة “فلاي إيجيبت”، يطلب السماح له بالهبوط، بسبب عدم تمكنه من الهبوط في مطار برج العرب، بسبب الشبورة المائية وانخفاض مستوى الرؤية.

وأضافت المصادر: “تم السماح للطائرة بالهبوط بالمطار، وتم إنزال الركاب، وسيتم نقل المسافرين إلى الإسكندرية عن طريق النقل البري”.