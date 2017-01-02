هبوط اضطراري لمروحية تونسية وإصابة عسكريين

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تونس – أصيب عسكريان تونسيان بجروح طفيفة، اليوم الإثنين، خلال عملية هبوط اضطراري قامت به طائرة مروحية عسكرية بصفاقس، بحسب ما أعلنه الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني، بلحسن الوسلاتي.

وبحسب «وكالة تونس أفرقيا للأنباء – وات» أكد الوسلاتي، أن الحالة الصحية للعسكريين مستقرة، فيما لم يصب العنصران الآخران اللذان كانا على متن الطائرة، بأية إصابات تذكر، مضيفًا أنه لم يتم بعد تحديد الخلل الفني الذي أدى بالطائرة إلى إجراء ذلك الهبوط الاضطراري.

وأوضح المصدر ذاته أن «عددًا من التلاميذ الضباط التابعين لمدرسة الاختصاصات الجوية بصفاقس، كانوا بصدد القيام بتمارين تدريبية على متن الطائرة المروحية التي تعرضت عقب الحادثة إلى أضرار كبيرة»، مشيرًا إلى أنه تم نقل أفراد الطاقم الأربعة على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، لتلقي الإسعافات اللازمة.