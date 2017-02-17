هبوط طائرة مصر للطيران اضطراريًا بمطار الأقصر

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القاهرة – هبطت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من أسوان – اضطراريا – صباح اليوم الجمعة، بمطار الأقصر الدولي، بسبب عطل فني بجناح الطائرة، مما أدى لعدم استكمال الرحلة.

صرحت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، إن أثناء عبور قائد رحلة مصر للطيران رقم 392 القادمة من أسوان في طريقها إلى القاهرة، تعرضت الطائرة لعطل فنى بجناح الطائرة، مما منعها من استكمال الرحلة، حيث قام قائد الطائرة بإبلاغ برج المراقبة بمطار الأقصر للهبوط ، حيث تم السماح له بالهبوط اضطراريا، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع».

تم إنزال جميع ركاب الرحلة فور هبوط الطائرة بسلام ، لحين وصول قطع غيار بديلة على رحلة اسوان القادمة من القاهرة، ومن المقرر أن تستأنف الطائرة رحلتها بعد إصلاح العطل.