هجوم سيناء وتصريحات السيسي في الصحف المصرية

إعداد – سهام عيد

القاهرة – سلطت الصحف المصرية الصادرة صباح، اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة السياسية، وكان أبرزها الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الكمائن الأمنية بشمال سيناء، وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت الأخبار على النحو التالي:

الأهرام

السيسي يؤكد أهمية دور «المركزي للمحاسبات» في حماية أموال الدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التى يبذلها الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على أوجه إنفاق المال العام في مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، ومراجعة الأداء الحكومي، وذلك في إطار العمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، علاوة على توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات، ووجه بمواصلة دوره في الرقابة المالية والقانونية ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة في مختلف مؤسسات الدولة.

استثمار طاقات الشباب لخدمة الوطن

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها الدولة للرياضة باعتبارها عاملاً مهما في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم.

كما أشار الرئيس ــ خلال استقباله أمس اللاعب الدولي محمد صلاح، بحضور السيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ــ إلى الدور الذي يمارسه جميع لاعبي مصر بالخارج باعتبار كل منهم سفيراً لوطنه ومسئولاً عن نقل صورة مصر الحضارية إلى العالم .

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة بأن الرئيس عبر كذلك عن تقديره للنموذج الذي قدمه اللاعب الدولي محمد صلاح بالتبرع لصندوق “تحيا مصر”، مشيراً إلى أهمية الدور الاجتماعي للرياضيين فى تقديم القدوة الحسنة للمجتمع، ومساهمتهم في جهود التنمية المجتمعية التى تشهدها مصر خلال هذه المرحلة.

ومن جانبه أعرب اللاعب الدولي محمد صلاح عن تقديره لاستقبال السيد الرئيس له، مؤكداً تعهده وزملائه في المنتخب الوطني ببذل أقصى الجهد لرفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية، سواء على المستوى الإفريقي أو الدولي.

استشهاد 9 وإصابة 12 من رجال الشرطة والمدنيين في هجوم بالعريش

شهدت مدينة العريش هجوما إرهابيا على كمينين امنيين لقوات الأمن، مما ادى الى استشهاد سبعة من رجال الشرطة ومواطن واصابة 12 آخرين من القوات والمواطنين.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تمكنت من التصدى صباح امس لهجوم إرهابي مسلح شارك فيه ما يقرب من 20 عنصرا مسلحا، حاولوا اقتحام كمين «المطافئ» بدائرة قسم ثالث العريش بإستخدام قذائف (آر.بي.جي) وسيارة مفخخة، فضلاً عن كثافة نيرانية من الأسلحة الآلية والمتوسطة وزرع عبوات متفجرة بنطاق الكمين، وقد تمكنت القوات من تفجير السيارة المفخخة قبل وصولها للكمين والتعامل مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع خمسة منهم وإصابة ثلاثة آخرين، وقد أسفر ذلك الهجوم عن استشهاد سبعة من رجال الشرطة (أمين شرطة وستة مجندين) بالإضافة إلى مواطن تصادف مروره و إصابة (6) من القوات و(6) من المواطنين .

كما نجحت القوات فى ضبط (14 خزينة بها العديد من طلقات عيار 7.6239 2 شريط متعدد 30 طلقة آلى قنبلتين يدويتين ـ جهازين لاسلكيين ـ صديرى واق حزام ناسف ـ عبوة تحوى مواد مشتعلة وتايمر) كما تم ضبط سيارة تحوى الملابس التى كان يرتديها الإرهابيون.

وعقب ذلك حاولت مجموعة إرهابية أخرى تنفيذ هجوم آخر على كمين «المساعيد» وقد استشهد أحد المجندين جراء ذلك.

الجمهورية

استقبل وفداً من ممثلي 27 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار

السيسي: مصر تتمتع بمقومات استثمارية كبيرة.. ونذلل جميع العقبات

الإصلاحات الاقتصادية الجريئة.. تعكس الجدية في مواجهة المشاكل المزمنة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وفدا ضم ممثلين عن 27 صندوقا اقليميا وعالميا للاستثمار. والذين يزورون مصر بناء علي دعوة من المجموعة المالية “هيرمس” للتعرف علي مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية. وقد حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بالاضافة الي وزراء التعاون الدولي والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والمالية والاستثمار.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير المالية استهل اللقاء بالترحيب بممثلي صناديق الاستثمار. مستعرضا ما يشهده الوضع الاقتصادي من مؤشرات ايجابية تتمثل في ارتفاع حجم التداول في البورصة بشكل ملحوظ وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي. وذلك عقب القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في شهر نوفمبر الماضي. والتوصل الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما أشاد عمرو الجارحي بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر. سواء المباشرة أو غير المباشرة. منوها الي أن عدداً من صناديق الاستثمار المشاركة في الوفد لديها استثمارات في مصر بالفعل. الا أن كثيرا منها يدرس زيادة استثماراته بالمرحلة المقبلة في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليا.

بوتين يعزي السيسي.. وأمريكا وفرنسا والكويت يدينون الجريمة

استشهاد 10 وإصابة 21 من الشرطة والمدنيين.. في هجومين بالعريش

مصرع 5 من العناصر الإرهابية.. والأجهزة الأمنية تفجر سيارة مفخخة

تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية عزاء من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهداء هجوم العريش الإرهابي.. وقال بيان صادر عن الكريملين أمس إن بوتين أكد في برقيته علي ضرورة بذل كافة الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب.. معلناً استعداد موسكو للعمل مع القاهرة في مواجهة هذه التهديدات.. وقال بوتين إن حادث العريش يؤكد مرة أخري ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب الدولي. مؤكداً استعداد روسيا مواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء المصريين في مكافحة هذا الخطر العالمي.

وكانت مجموعة مسلحة قد هاجمت أمس كمين “المطافي” بمنطقة حي المساعيد في مدينة العريش بالأسلحة الآلية والجرينوف و”الأر بي جي” واقتحمت سيارة مفخخة مسروقة الكمين يقودها انتحاري مما أسفر عن تدمير الكمين بالكامل واستشهاد 8 من أفراد الشرطة وإصابة 11 آخرين ووفاة شخص مدني وإصابة 10 آخرين وتصدت الأجهزة الأمنية للمهاجمين المسلحين الذين يبلغ عددهم 20 عنصراً وتمكنت من تفجير السيارة المفخخة والتعامل مع الإرهابيين ولقي خمسة منهم مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون كما نجحت القوات في إبطال مفعول العبوات الناسفة التي تم زرعها.

تعرضت مدرعة تابعة للشرطة للهجوم بقذائف “آر بي جي” وهي في طريقها لدعم الكمين ولم تستطع سيارات الإسعاف في البداية دخول محيط الكمين لنقل المصابين والشهداء.. بسبب استمرار الاشتباكات.

وقالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تصدت صباح أمس للهجوم الإرهابي المسلح الذي استخدم فيه المهاجمون قذائف آر بي جي وسيارة مفخخة فضلاً عن كثافة نيرانية من الأسلحة الآلية والمتوسطة وزرع عبوات متفجرة بنطاق الكمين.

المصري اليوم

«التخطيط» تدرس زيادة «الأدنى للأجور» إلى ١٥٠٠ جنيه

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التخطيط والإصلاح الادارى تعد دراسة حول زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة فى العام المالى الجديد ٢٠١٧- ٢٠١٨ إلى ١٥٠٠ جنيه.

وأكد مصدر مسؤول أن الدراسة توصى بزيادة الحد الأدنى إلى ١٥٠٠ جنيه بدلاً من ١٢٠٠ الحد الأدنى الحالى، لتخفيف الأعباء عن الموظفين محدودى الدخل، وأنه ستتم دراسة الأمر في المرحلة المقبلة مع وزارة المالية والوزارات المختصة حول إمكانية تطبيقه.

وأضاف المصدر: «الوزارة تعد الدراسة بجميع جوانبها، ومراجعتها النهائية قبل إرسالها إلى الحكومة لبحث كيفية تطبيقها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وبعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه».

وحول التأخر في تطبيقها إلى العام المالي الجديد، أكد المصدر استحالة تطبيق الزيادة فى العام المالي الحالي، نظراً للعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، وأنه لم يتم تخصيص أي بند في الموازنة الحالية لتغطية الزيادة.

وحول المبلغ الذى ستتكلفه الدولة فى حالة زيادة الحد الأدنى أكد المصدر أنه حتى الآن لا يوجد حصر نهائى بالمبلغ، ولكن سيتم ذلك وفقاً للمبلغ النهائي الذي سيتم تحديده للزيادة بعد موافقة الحكومة وطبقاً للاتفاق مع وزارة المالية.

السفير د. محمد سامح عمرو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة لـ«المصري اليوم»: انتخاب مدير «اليونسكو» لا يعتمد على معايير سياسية فقط

الحوار مع د. محمد سامح عمرو يكتسب أهمية خاصة، لكونه يرتدي قبعتين، فهو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأيضا سفير مصر السابق، والرئيس السابق للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، الذي يؤكد أن انتخاب مدير المنظمة لا يخضع فقط لمعايير سياسية، وإنما لمعايير مختلفة، إلا أنه يؤكد قوة فرص مصر في الفوز بالمنصب.

يراهن «عمرو» على «الدبلوماسية المصرية العريقة» فى ملفات عدة، مثل القضية الفلسطينية، والملف الإثيوبى، ويشدد على ضرورة العمل مع السعودية للخروج من الوضع الراهن فى المنطقة، ويقترح «عمرو» إنشاء هيئة وطنية لإدارة ملف حوض النيل، تضم ممثلين عن الجهات السيادية المعنية، والخبراء والفنيين، كما يوضح خلفيات قرار مصر سحب مشروعها بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي.