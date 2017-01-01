هجوم مسلح بسجن بالبحرين يسفر عن مقتل شرطي

رؤية

المنامة – أكدت وزارة الداخلية البحرينية من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، عن وقوع عمل إرهابى تمثل فى هجوم مسلح على سجن “جو” المركزى، أسفر عن استشهاد الشرطى عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية.

وأكدت أن “الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحرى للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة، وكذلك المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن”.

وأضافت الوزارة: “نجم عن ذلك ، هروب عدد من المحكومين فى قضايا إرهابية ، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة”.

عمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" وهو ما أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية — Ministry of Interior (@moi_bahrain) January 1, 2017