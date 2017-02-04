هجوم مسلح على مركز أمني بمالي يسفر عن مقتل 4 جنود

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باماكو –أعلن مصدر أمني بمالي اليوم السبت، أن هجوم مسلح على مركز أمني للجيش في ميناكا قد أسفر عن مقتل أربعة جنود من مالي.

ووفقا لما نقلت «فرانس برس»، قال ضابط كبير في الجيش في شمال مالي: “الساعة الخامسة من هذا الصباح، تعرض مركز أمني للجيش في ميناكا

لهجوم شنه مسلحون. قتل أربعة من جنودنا، وتكبد العدو خسائر أيضاً”.

وأضاف أن المهاجمين “المدججين بالسلاح” توجهوا إلى شمال ميناكا بعد الهجوم، فيما “بدأ الجيش ملاحقتهم”.

وأوضح نائب عن ميناكا أكد وقوع الهجوم، أن “تحركات مشبوهة” لمسلحين عشية الحادث قد لوحظت في ضواحي ميناكا.

وأضاف النائب: “أعتقد أن المهاجمين استعانوا بمتواطئين. أسفر الهجوم عن أربعة قتلى من الجنود الماليين. ورأى شهود أيضاً اثنين من المهاجمين على الأقل ممددين على الأرض. لكن لم يعرف هل هما قتيلان أم جريحان”.