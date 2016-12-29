هذه أسعار حفلات النجوم في رأس السنة.. عمرو دياب الأغلى

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القاهرة- مع بداية الاحتفالات برأس السنة الجديدة ينتظر الجمهور رؤية مطربينهم في الحفلات الغنائية التي سيقدمونها هذا العام، ودائما تختلف الحفلات بين أسعار التذاكر وعدد الحضور لكل مطرب.

وكشف برنامج “et بالعربي” عن المنافسة بين النجوم في هذا اليوم وثمن تذاكر النجوم ومن ضمنهم المطرب عمرو دياب، وميريام فارس و ستكون ثمن تذكرة الـ vvip بحفلتهما 5000 درهم.

وستكون طاولة بها 10 أشخاص لكل شخص 50 ألف درهم.

أما ثمن تذكرة الـ vip سيكون 1500 درهم، وسعر الـ standing ticket فهو 390 درهم.

أما حفلة شيرين عبد الوهاب، وماجد المهندس، وفارس كرم فسيكون أغلى ثمن للتذكرة هو 5000 درهم، والحد الأدنى للتذكرة هو 2500 درهم.

أما حفلة مايا دياب وفارس كرم سيتراوح ثمن تذاكر الحفل بين 750 إلى 2000 درهم، وهو ثمن تذكرة حضور حفل نانسي عجرم في أبو ظبي أيضا.

وعن حفل نجوى كرم، ووائل كافوري، وملحم زين في لبنان ستتراوح ثمن تذاكر الحفل بين 450، 550، 650، وصولا إلى 1200 دولار.

ولكن حفل صابر الرباعي وسعد رمضان فسيكون اقل ثمن للتذكرة هو 200 دولار والأعلى ثمن هو 350 دولار.

أما عن المطربة اللبنانية يارا وحاتم العراقي فستكون حفلتهما بالأردن وستتراوح ثمن التذاكر بين 175 إلى 300 دينار.

وستبدأ ثمن حفل المطربة نوال الزغبي من 150 إلى 250 دينار.

أما الحفلات التي ستقام بالقاهرة فهو حفل سميرة سعيد، وحكيم وسيبدأ ثمن التذكرة من 1800 أما الـ vvip سيكون 3200 جنيها.

ومن 2000 إلى 4000 جنيها ستكون ثمن حفلات تامر حسني ووائل جسار ورامي عياش.

أما الحفل الثاني للمطرب رامي عياش سيتراوح ثمن التذكرة بين 1800 إلى 3600 جنيها.

على جانب أخر هناك بعض المطربين الذين ستكون حفلاتهم بدون تذاكر وهم حسين الجسمي ومحمد عساف ومحمد حماقي وسيقام الحفل في أبو ظبي.