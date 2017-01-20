هذه الطفلة وراء ظهور كارتون «أليس في بلاد العجائب» للنور

رؤية

أن شخصيّة أليس حقيقية وتدعى كاثرين بيامونت، وهي الممثلة التي أدت الشخصية، لم تقم بالأداء الصوتي وحسب، بل إنه أيضاً تم محاكاة مظهرها لتظهر لنا أليس بشكلها المعروف.

كاثرين بيامونت، مغنية إنجليزية، وممثلة، ومؤدية أصوات، كان صوتها وراء شخصية أليس، كان مصممو الرسوم المتحركة قديماً يعتمدون تقنية تمثيلية في الرسم، بحيث يؤدي ممثلون حقيقيون القصة أمامهم، لتساعدهم في رسم المشاهد، وكانت كاثرين هي التي تؤدي مشاهد آليس في الحقيقة، وتؤديها صوتاً داخل الرسوم.

وهذه جولة داخل كواليس صناعة كارتون أليس في بلاد العجائب، مع بعض الصور النادرة التي تظهر فيها الممثلة الحقيقية التي أدت دور البطولة صوتاً وتمثيلاً، وأعطت المظهر الخارجي للشخصية أيضاً.

الصور تظهر لنا كاثرين في أوضاع مختلفة من الممكن تذكرها بسهولة داخل كارتون أليس، الصور خير دليل على كم الموهبة والجهد الضخم المبذول وراء صناعة الرسوم المتحركة الكلاسيكية في أستوديو ديزني، حيث كان يتم إنتاج حوالي 23 إلى 24 ثانية فقط من الرسوم المتحركة في الأسبوع.

الطفلة ذات الـ 12 عاماً، أدّت المشاهد بتقمص جعل الرسّامين ينقلون التقمُّص نفسه إلى الرسوم، لتخرج لنا تلك الرائعة في النهاية.

أليس في بلاد العجائب كانت فى الأصل قصة للأطفال، كتبها الكاتب وعالم الرياضيات الإنجليزي لويس كارول عام 1865، وهو الاسم المستعار للكاتب، حيث تعمد إخفاء اسمه حتى لا يعلم أحدهم أن معلم الرياضيات يكتب روايات للأطفال، والاسم الأصلي له هو تشارلز دودجسون، الذي كان عادةً ما يروي للفتيات الصغيرات الروايات التي يرتجلها وبالصدفة أتت فكرة أليس التي كانت صغرى الفتيات اللاتي يروي لهن فقرر أن يكتبها كي لا ينساها.

ومن هنا أتت قصة أليس في بلاد العجائب، التي تحكي عن فتاة اسمها أليس سقطت في جحر أرنب لتنتقل إلى عالم خيالي يدعى بلاد العجائب.