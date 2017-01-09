هروب مئات العراقيين من مناطق سيطرة داعش في الأنبار

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بغداد – أعلنت دائرة الهجرة والمهاجرين في محافظة الأنبار، اليوم الإثنين، عن هروب مئات المدنيين من مناطق سيطرة داعش في المحافظة، لافتاً إلى أن هؤلاء تم إسكانهم في مخيمات السياحية والعامرية وبزيبز جنوب الفلوجة.

وقال مدير الدائر محمد رشيد، إن “أكثر من 175 أسرة غالبيتهم نساء وأطفال تمكنوا من الهروب من مناطق سيطرة داعش في مدن عنه وراوه والقائم غربي الأنبار”.

وأضاف رشيد، أن “القوات الأمنية وحكومة الأنبار ودائرة الهجرة والمهجرين استقبلت الأسر وتم إسكانهم في مخيمات السياحية والعامرية وبزيبز جنوب الفلوجة”، لافتاً إلى أنه تم توفير المساعدات الإنسانية والغذائية لهم، وفقاً لوكالة «السومرية العراقية».

ويذكر أن تنظيم داعش سيطر بعد منتصف عام 2014، على مدن عنه وراوه والقائم، فيما أكملت القوات الأمنية والعشائر استعداداتها، وبدأت بالتقدم لتحرير تلك المدن بهدف استعادة السيطرة عليها.