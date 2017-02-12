هزاع بن زايد: قمة الحكومات جاءت بالعالم إلى الإمارات

رؤيـة

أبوظبي – أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ هزاع بن زايد، أن القمة العالمية للحكومات، التي تعقد، اليوم الأحد، في دبي، جاءت بالعالم كله إلى الإمارات، وفي الوقت نفسه نقلت للعالم الصورة الحقيقية للشباب التواق إلى النهوض بحاضره نحو المستقبل.

وقال الشيخ هزاع بن زايد، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “استمعنا لأطروحة محمد بن راشد “كيف نستأنف حضارتنا العربية”، التي تظهر رؤية متبصرة تعرف مواطن القوة في الحضارة فتحييها، ومواطن الضعف فتتجنبها”.

وأضاف نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: “حين يدعو محمد بن راشد إلى استئناف الحضارة العربية، فهو يدرك حجم التحديات والفرص، وأن مواجهة التطرف والإرهاب تبدأ من خلق فرص التنمية المستدامة”.

وأوضح: “في القمة العالمية للحكومات رأينا صورة مشرقة لمستقبل نريده ناصعاً لخير المنطقة والإنسانية، مستقبل عنوانه المشاركة والتفاعل الإيجابي مع العالم”.

وزاد قائلاً: “تحولت القمة العالمية بقيادة محمد بن راشد إلى مختبر للأفكار عنوانه الابتكار والمعرفة، وهما قاطرتنا للتقدم واستئناف الدور والحضور الإنساني”.

وأوضح الشيخ هزاع بن زايد أن “القمة العالمية للحكومات تأتي بالعالم إلى الإمارات، وفي الوقت نفسه تنقل للعالم الصورة الحقيقية للشباب التواق إلى النهوض بحاضره نحو المستقبل”.

وختم تغريداته قائلاً: “نتطلع من المؤتمرين في القمة إلى أن تكون السعادة نصب أعينهم، ونتمنى لهم التوفيق في طرح الأسئلة المهمة لا الأجوبة، وفقهم الله على طريق الخير”.