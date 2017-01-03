هزاع بن زايد يشيد بإنجازات حاكم دبي على «تويتر»

رؤية – مها عطاف

أبوظبي – أشاد الشيخ «هزاع بن زايد» نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإنجازات الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، قائلًا: “الشيخ محمد بن راشد عنوان الابتكار وصاحب الإنجازات، وفي عام الخير يدهش العالم مجددا بمبادرة سيكون لها أثرها الإنساني المباشر وثمارها الطيبة”.

وتابع «هزاع بن زايد»، عبر حسابه الرسمي، على موقع التدوين المصغر «تويتر»، اليوم الثلاثاء،: “الشيخ محمد بن راشد مثال القائد الإنساني ذي البصيرة الإنسانية الواسعة.. أنت تحتفي بالخير ونحن نحتفي بك لأنك وجه الخير المشرق ووجهته السامية”.

الشيخ محمد بن راشد عنوان الابتكار وصاحب الإنجازات، وفي عام الخير يدهش العالم مجددا بمبادرة سيكون لها أثرها الإنساني المباشر وثمارها الطيبة. pic.twitter.com/TnHonzqOmY — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) January 3, 2017

الشيخ محمد بن راشد مثال القائد الإنساني ذي البصيرة الإنسانية الواسعة.. أنت تحتفي بالخير ونحن نحتفي بك لأنك وجه الخير المشرق ووجهته السامية. pic.twitter.com/MeNzzlDeEz — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) January 3, 2017