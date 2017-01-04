هل تكفي دماء ضحايا «البطرسية» لتعديل قوانين مكافحة الإرهاب المصرية؟

رؤية – عاطف عبد اللطيف

القاهرة – كان أمرًا معتادًا وليس بالجديد ما قاله وأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أكد الرئيس السيسي خلال كلمته أثناء الجنازة العسكرية التي أقيمت قبل أسابيع لضحايا تفجير الكنيسة البطرسية، على أن القوانين التى تسير عليها المحاكمات مكبلة للعدالة الناجزة، مطالبًا بتشريعات وتعديلات جديدة تؤدي إلى سرعة المحاكمات، جاء ذلك أثناء تشييع جنازة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية، بمنطقة العباسية بالقاهرة، وهو ما تسبب في مقتل 28 شخصًا وإصابة العشرات، ولا شك أن وتيرة العمل على تعديل قوانين مكافحة الإرهاب في مصر أصبحت تسير بشكل متسارع، فيما يُتوقع أن تصطدم ببعض المعوقات القانونية، التي بات الجميع يدرك ضرورة إزالتها في ظل ما تتعرض له البلاد من موجات إرهابية طاحنة، وهل تكون الدماء التي أريقت على أرض الكنيسة البطرسية أقوى دافع نحو تعديل قوانين مكافحة الإرهاب المصرية؟؟..

عدالة بطيئة

الكلمة التي بثها التلفزيون المصري للرئيس السيسي عقب الجنازة الرسمية التي أقيمت لضحايا تفجير الكنيسة البطرسية بمحيط النصب التذكاري للجندي المجهول، والتي قال فيها “بصراحة الحكومة والبرلمان لازم يتحركوا شوية، القضاء مش هينفع كدا.. مش هيعرف يتعامل مع المسائل بالطريقة دي بشكل حاسم.. لازم نعالج المسائل دي بشكل حاسم”، لقد كرر الرئيس السيسي حديثه عن التشريعات والقوانين، فقد قال نفس هذه الكلمات في موقف مشابه أثناء تشييع جنازة النائب العام الراحل هشام بركات، حيث قال إن يد العدالة “مغلولة” بالقوانين ونحن لا ننتظر أكثر من هذا، مؤكدًا أن المحاكم والقوانين بهذه الطريق لن تجدي نفعًا، فهذه القوانين تصلح عند التعامل مع الأشخاص العاديين”، وهو ما فتح الباب على مصراعيه في ضرورة الإسراع بوتيرة تعديل القوانين التي تكفل توفير عدالة ناجزة لتوفير مزيد من النجاح في الحرب التي تشنها مصر على الإرهاب.

أهم التعديلات

تعديل المادة 366 مكرر 2، بحيث تتضمن تخصيص دائرة، أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات، إلى نظر الجنايات المضرة بأمن الوطن، من جهة الداخل والخارج والمفرقعات والارهاب، بحيث تتفرغ هذه الدوائر تفرغًا كاملاً لنظر تلك القضايا، وتكون ملزمة بأن تنتهي من نظرها خلال 90 يومًا من تاريخ إحالتها، كما يتضمن التعديل “أن يكون الطعن بالنقض أمام دوائر متخصصة في قضايا الإرهاب والفساد، يتم تفرغ أعضائها بمعرفة محكمة النقض. وفي حالة قبول الطعن لا يجوز إعادة الأوراق إلى محكمة الإعادة بدائرة محكمة الاستئناف، وتنظر دائرة محكمة النقض التي قبلت الطعن باعتبارها محكمة الموضوع، وتفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.

المادة 250

وتشمل التعديلات المطروحة كذلك إلغاء نص المادة 250 والخاصة بطلبات رد المحكمة، واستبدالها بمواد أخرى، تتطلب النظر في تلك الطلبات أمام القضاء الجنائي، بدلاً من القضاء المدني، وكذلك تعديل المادة 29 من القانون بحيث تجيز لمأموري الضبط القضائي أن يتقدموا بطلب إلى جهات التحقيق لاستصدار قرار بحظر نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بتلك الجرائم، واعتبار أن اختراق حظر النشر لا بد أن يعاقب المسؤول عنه بالعقوبة الواردة بالمادة 190 من قانون العقوبات، وكذلك تتضمن التعديلات المطروحة على البرلمان المصري تعديل نص المادة 34، والتي تجيز القبض في حالات التلبس في الجنايات والجنح بأن تحدد وتضيف وتخصص قضايا بنوعها، وهي “قضايا الإرهاب”، التي يتوافر فيها لمأمور الضبط القضائي، دلائل كافية، تؤكد اتهامه وضلوعه فيها، حينما وجد متلبسا بأدواتها أو قام بأعمال تحضيرية من إعداد متفجرات أو حيازة مواد تستخدم في اتمام الجريمة أو أعمال تحضيرية تستهدف القيام بعمل ارهابي.

تصرفات النيابة العامة

من ضمن مقترحات التعديل والإضافة كذلك استحداث مادة جديدة في القانون تحدد تصرفات النيابة العامة فيها في جميع قضايا الإرهاب والقضايا المضرة بالأمن الوطني خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ والقبض على مرتكبيها، على أن تكون الفترة الزمنية، التي تقع بين إعلان موعد إحالة أي قضية من قبل النيابة العامة لمحاكم الاستئناف، في مدة لا تزيد عن عشرة أيام كحد اقصى مع مراعاة مواعيد المسافة، وفي تلك الفترة يجب على النيابة العامة نسخ جميع التحقيقات وأدلة الدعوى على اسطوانة مدمجة تكون ملزمة بتسليمها إلى دفاع المتهمين، حتى يتمكنوا من الاطلاع عليها بعد أن يقوم بالتوقيع باستلامها.

برلمانيون

وشدد نواب البرلمان على ضرورة تعديل المادة 237 من الدستور، والتي ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب؛ حيث إن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً، إلا في حالات معينة حددتها المادة 204 من الدستور والخاصة بالقضاء العسكري، ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وهي المادة التي أعلن النائب إيهاب الطماوي أنه سيقدم تعديلا عليها، للتسريع بمحاكمة من وصفهم بالقتلة والإرهابيين أمام القضاء العسكري، بدلاً من القضاء العادي، حيث إن هناك تغييرًا في أداء قوى الشر والإرهاب، تستدعي اتخاذ أساليب تشريعية غير تقليدية لمواجهة هذا التطور في العمليات الإرهابية، ويشار في هذا الصدد إلى أن المادة 204 من الدستور الجاري النقاش حول تعديلها تنص على أن “القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم”.

فقهاء ودستوريون

عدد من فقهاء القانون والدستور في مصر، أشاروا إلى أن المطالبات بإحالة المتهمين في قضايا الإرهاب للمحاكمات العسكرية، يتطلب تعديلاً دستوريًا للمادة 204 من الدستور، خاصة أن تلك المادة حددت حالات الإحالة للمحاكمة العسكرية؛ مؤكدين أن قانون الإرهاب والدوائر الخاصة به في القضاء العادي، يفي بالغرض بدلاً من الدخول في إجراءات قانونية لتعديل دستوري، وطالبوا بزيادة عدد هذه الدوائر، ويتزعم هذا الاتجاه الفقيه القانوني شوقي السيد، الذي أوضح أن المحاكمات العسكرية تسري فقط وفقا للدستور على العسكريين أو المنشآت العسكرية أو المناطق التي تعد في حكم القانون مناطق عسكرية.

طبيعة التعديلات

وقال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الدستور يمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وأن قانون الكيانات الإرهابية هام لتصنيفه قوائم الإرهابيين ومن ثم إمكانية وضعهم على قوائم منع المغادرة والسفر.

وحول طبيعة التعديلات أوضح العجاتي في تصريحات صحفية، أن التعديلات تتلخص في أن تلتزم محكمة النقض بالتصدي للفصل في القضية حينما تقضي بنقض الحكم لا تعيدها إلى أول درجة، ما يقلل مدة التقاضي.

بدائل قانونية

وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث بإسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن نواب الشعب أمامهم العديد من الإصلاحات التشريعية من أجل مواجهة مستجدات الوضع الراهن للبلاد في ظل ما يعصف بها من موجة إرهاب أسود. وأضاف فؤاد، في بيان للحزب، أن الوفد يتفق مع تسريع وتيرة التقاضي والإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، مشيرا إلى أن الحزب يرى عديد من البدائل القانونية المتاحة حاليا لدى الدولة دون الحاجة لتعديل مواد الدستور في الوقت الراهن. وأشار إلى أن رأي الحزب يدعم العديد من الآراء المتخصصة في هذا الشأن كالرأي الصادر عن نادي القضاة، الذي يرى أن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل في الوقت الحالي لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الإرهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور.

وتابع: “تعديل نطاق اختصاص القانون رقم 136 لسـنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة قد يصطدم بالدستور في مواده ٢٠٤ و٩٧، لافتاً إلى أن الحزب يتبنى إدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، ومن ضمن هذه التعديلات تخفيض درجات التقاضي إلى درجتين وجواز سماع شهادة الشهود وترك تقديرها لقاضي المحكمة والفصل في رد المحكمة خلال مدة لا تتعدى أسبوع.

وتبنى الوفد ما اقترحه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق بشأن ضرورة إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل في القضايا أسرع من الآن.