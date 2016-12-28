هل تواصل أسعار السيارات في مصر جنونها خلال 2017؟

رؤيـة – حسام عيد

كان لقرار تحرير سعر صرف الجنيه تداعيات صادمة على سوق السيارات ومشتقاته في مصر، فشهد ركودا قاسيا ووقف التجار والمستوردين مكتوفي الأيدي في ظل تراجع قيمة مبيعاتهم.

أسعار جنونية

أصيبت أسعار السيارات في مصر خلال الآونة الأخيرة بالجنون، حيث سجلت ارتفاعا قياسيا بعد قرار البنك المركزي في 4 نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه.

وأدى القرار إلى زيادة التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة بنسبة 50%.

فيما أوضحت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن سقف الدولار الجمركي “خاص بمعاملات شراء السيارات المستوردة” بأكثر من الضعف، ما يعني أن قيمة المبلغ الإجمالي المدفوع في السيارة سيرتفع بمقدار الضعف.

وهناك توقعات بأن ترفع الشركات أسعارها في حدود 15% خلال شهر يناير المقبل مع دخول السيارات الجديدة من الموانئ على سعر الدولار المرتفع، ونفاذ مخزونها الحالي من السيارات.

تراجع قياسي بالمبيعات

حالة من الركود سيطرت على مبيعات السوق بعد قرار تعويم الجنيه لانتظار العملاء انخفاض الدولار وبالتبعية انخفاض أسعار السيارات.

وتراجعت المبيعات بحوالي 35% عن الفترة قبل تعويم الجنيه.

وشهدت أسعار السيارات في نوفمبر الماضي ارتفاعات متفاوتة وصلت إلى 100 ألف جنيه.

وسجلت مبيعات سيارات الركوب 13 ألف و 999 سيارة مقارنة بـ 17 ألف و 279 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

الأسعار الحديثة لسيارات رينو

قامت شركة رينو إيجيبت بزيادة أسعار سياراتها موديلات 2017 في مصر بنسبة تتراوح من 9 آلاف جنيه إلى 73 ألف جنيه وذلك في خلال شهر واحد بسبب زيادة أسعار الدولار بعد قرار تعويم الجنيه.

وسجلت السيارة رينو لوجان 202 ألف جنيه بزيادة 9 آلاف جنيه عن السعر القديم والبالغ 193 ألف جنيه، فيما تراوحت أسعار سيارة سانديرو من 201 ألف جنيه إلى 222 ألف جنيه للفئة الهاي لاين بزيادة قدرت بحوالي 25 ألف جنيه.

وارتفع سعر سانديرو ستيب أوي بحواي 28 ألف جنيه لتسجل السيارة 230 ألف جنيه بدلا من 202 ألف جنيه، فيما سجل سعر السيارة داستر 297 ألف جنيه بدلا من السعر القديم والبالغ 224 ألف جنيه.

وعدلت رينو سعر السيارة كابتشر لتسجل 320 ألف جنيه بدلا من 280 ألف جنيه، فيما سجلت السيارة كادجار 440 ألف جنيه بدلا من 388 ألف جنيه.

الأسعار الحديثة لسيارات فورد

أعلنت شركة فورد -علامة أمريكية شهيرة في صناعة السيارات- أن الأسعار في ديسمبر زادت في جميع موديلات السيارات، حيث زادت سيارات فورد فيوجن حوالى ما يقرب من 30000 جنيه، ليصل سعرها إلى 420000 جنيه مصرى، وفورد كوجا زادت حوالى ما يقرب من 35000 جنيه، ليصل سعرها إلى 450000 جنيه.

وسجلت فورد فوكس زيادة 25000 جنيه، ليزيد سعرها ويصبح 250000 جنيه.

الأسعار الحديثة لسيارات شيفروليه

رفعت شركة شيفروليه من أسعار سياراتها بصفة عامة، بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية.

وتعد سيارة شيفروليه كروز ذات الشعبية الكبيرة، من أبرز سيارات شيفروليه التي ارتفع سعر موديل 2017 منها كثيرًا.

وتباع الفئة الأولى من شيفروليه كروز 2017 حاليًا مقابل 218 ألف جنيه مصري، والفئة الثانية “هاي لاين” مقابل 226 ألف جنيه مصري.

الأسعار الحديثة لسيارات نيسان وتويوتا

رفعت شركتا نيسان وتويوتا اليابانيتان أسعار سياراتهما في مصر، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه.

وتعد سيارة صني من أشهر السيارات، التي قامت نيسان بزيادة سعرها، حيث تباع الفئة الأولى حاليًا مقابل 182 ألف جنيه، والفئة الثانية مقابل 188 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فتباع مقابل 198 ألف جنيه.

ولجأت تويوتا إلى رفع أسعار سياراتها خاصة بعدما ارتفع سعر الدولار الجمركي الذي تدفعه الشركات لمصلحة الجمارك، وننشر في هذا الموضوع أسعار سيارات “ياريس 2017”. ويبلغ سعر الفئة الأولى من تويوتا ياريس 2017 248 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فتباع مقابل 275 ألف جنيه، والفئة الثالثة “هاي لاين” يبلغ سعرها 263 ألف جنيه.

الأسعار الحديثة لسيارات هيونداي

أجرت شركة “غبور أوتو” تعديلاً على أسعار جميع طرازات “هيونداي”، حيث شهدت الأسعار قفزات كبيرة لموديلات هيونداى الكورية لتتراوح الزيادات بين 10 و30 ألف جنيه.

أضافت “هيونداي” 10 آلاف جنيه على سعر سيارتها “فيرنا مانيوال” موديل 2017 لتواصل سباق الصعود السعرى إلى 148.5 ألف جنيه، والفئة “الأوتوماتيك” إلى 182.5 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه.

وزادت هيونداى سعر “I10” بنحو 15 ألف جنيه، لتبدأ من 160 ألف جنيه، و19 ألف جنيه زيادة على أسعار “جراندI10” لتبدأ من 177.5 ألف جنيه، و”إلنترا AD” بنحو 30 ألف جنيه لتبدأ من 296 ألف جنيه، و”إلنترا HD” بنحو 20 ألف جنيه لتبدأ من 238 ألف جنيه.

كما رفعت سعر “أكسنت” بنحو 20 ألف جنيه لتبدأ من 235 ألف جنيه، و”سولاريس” بنحو 20 ألف جنيه، و “توسان” 30 ألف جنيه، و30 ألف جنيه على “كريتا” لتبدأ من 315 ألف جنيه.

صعود مبالغ بأسعار الزيوت

ساهم قرار تحرير سعر صرف الجنيه في رفع تكلفة استيراد زيوت محركات السيارات والمواد الخام وقطع الغيار.

وتضمنت الزيادات السعرية منتجات شحوم السيارات وزيوت «دريكسيون» و«الفرامل»، بالإضافة إلى جميع زيوت الدراجات النارية.

هناك ارتباط وثيق بين أسعار السيارات والدولار في مصر، ولن تنخفض الأسعار إلا إذا تراجع الدولار تحت مستوى 14 جنيها، لكن إذا واصل ارتفاعه فإن الأسعارستستمر في الزيادة.