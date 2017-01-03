هل سيدفع «نتنياهو» ثمن فساده واستغلال نفوذه ؟

رؤية – محمود سعيد

لا تزال الفضائح واتهامات الفساد تلاحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والغريب أنه مع كل اتهام يتشدق دائما بالنزاهة وطهارة اليد.

اتهامات الفساد تلك، والتحقيقات الجارية معه أحدثت هزة سياسية وإن تطور الأمر، فقد يمارس عليه ضغط جماهيري وسياسي وإعلامي؛ قد يؤدي إلى استقالته وإجراء انتخابات مبكرة، فقانون دولة الاحتلال يجبر أي عضو في الحكومة بما في ذلك رئيسها على الاستقالة في حال وجهت إليه رسميا تهمة فساد.

ففي يونيو/حزيران الماضي، أقر نتنياهو بتلقيه مبلغا ماليا بشكل غير قانوني، وكانت زوجته خضعت بدورها للتحقيق في شبهة ضلوعها في قضية فساد، بيد أنه لم توجه لكليهما أي اتهامات رسمية.

ولكن المحير هو عدم الإعلان حتى الآن عن نتائج التحقيقات في القضايا التي تورط فيها نتنياهو!.

شبهات الفساد

ومنذ أن بدأت شبهات الفساد تدور حول نتنياهو وهو يقلل من أهميتها، لكن المؤشرات تبين أن لوائح الاتهام هذه المرة ليست كغيرها، خصوصا أن هناك قضية أخرى ظلت طي الكتمان الشديد، ولم يتم الكشف عن فحواها وطبيعة التهم الموجهة إلى نتنياهو.

وسبق التحقيق مع نتنياهو فيما مضى بشبهات فساد، كانت أولاها شبهة استغلاله المال العام في تمويل رحلاته الخاصة وزوجته سارة، وقد تورط محاميه الشخصي في صفقة الغواصات، التي عقدت بين الحكومتين الإسرائيلية والألمانية.

يقول “عصمت منصور” الخبير في الشؤون الإسرائيلية “إن نتنياهو، الذي يبقى من ولايته عامان ونصف، يستطيع استكمال عمله رغم توجيه لوائح اتهام ضده. من جانب آخر، قال منصور إن صرامة الجهاز الأمني الإسرائيلي في التحقيق مع المسؤولين المتهمين في قضايا فساد يثبت مدى متابعة وملاحقة قضايا الفساد وعدم مسايرة رجال السياسية، بيد أنه في يظهر في الوقت نفسه العلاقة المعقدة بين رجال الأعمال والمسؤولين الإسرائيليين وتداخل المصالح، وهو ما خلق ظاهرة الفساد في إسرائيل”.

ولفت إلى أن “ما يواجهه نتنياهو لا يعني انتهاء مستقبله السياسي بشكل كامل، لكنه سينعكس سلبا عليه، مؤكدا أن ما سيحسم ذلك هو تقديم لوائح اتهام ضده”.

مكافحة الفساد

وقد أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها استجوبت نتنياهو في مقر إقامته في القدس على مدى 3 ساعات ، وذلك بشبهة تلقيه “هدايا خلافا للقانون”.

من جهتها، قالت وزارة العدل في بيان، إن استجواب نتنياهو تولاه محققون من وحدة “لاهاف 443” التابعة للشرطة والمتخصصة بمكافحة الفساد.

أدلة دامغة وقضية مجهولة

وتشير الأدلة التي جمعها المحققون خلال تقصيهم الحقائق حول الشبهات التي تحوم نتنياهو، إلى تلقيه هدايا تبلغ قيمتها مئات آلاف الشواقل، لكن المثير في الأمر، أن هذه الشبهة ثانوية، ومن المرجح أن الشبهة الرئيسية أخطر منها بدرجات.

وتم التحقيق مع نتنياهو تحت طائلة التحذير بقضيتين جنائيتين، واحدة رئيسية والأخرى ثانوية، وبحسب صحيفة ‘هآرتس’، القضية الثانوية هي تلقيه الهدايا الثمينة من عدد من رجال الأعمال، ومن هم من هم مقربون جدًا له.

أما القضية الرئيسية فلا تزال مجهولة المعالم، ولم تنشر الشرطة أو تسرب أي من تفاصيلها حتى الآن، بحسب ما قالت الصحيفة، ومن المرجح أنها خطيرة جدًا لدرجة الإطاحة برئيس الحكومة.

وزعمت الصحيفة أن نتنياهو تلقى الهدايا عن طيب خاطر ولم يرفض أيًا منهن، بل على العكس، في بعض الأحيان كان يطلب هدية محددة من مقربيه، ورجحت الصحيفة عدم إنكار نتنياهو تلقيه الهدايا خلال التحقيق، بذريعة أن رجال الأعمال المقصودين هم من أصدقائه المقربين ولا ضير في أن يتلقى المرء هدية من صديق.

الفساد يحيط بعائلته

وفي وقت سابق، من العام المنصرم، كشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية مع سارة زوجة نتنياهو، حول قضايا الفساد المتهمة بها وسوء إدارتها للمال العام، مدى تسلطها على زوجها وتأثيرها الطاغي على مقاليد الأمور في الدولة، إلى جانب استلابها للإفراط في الشرب حتى السكر.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة، أن أحد الموظفين في المنزل الرسمي لنتنياهو شهد أمام الشرطة بأن سارة تتعمد تصدير تعليمات وأوامر للعاملين في المنزل بخلاف التعليمات التي يصدرها نتنياهو، الذي تتعمد إهانته باستمرار.

ونقلت القناة عن الموظف، ويدعى حاييم، قوله للمحققين إن الأشخاص الذين يدعوهم نتنياهو إلى منزله الرسمي عادة ما يغادرون دون أن تقدم لهم الضيافة بسبب تعليمات سارة.

وفي السياق، نقل موقع “يسرائيل بلاس”، عن موظفة أخرى قامت سارة بطردها، إن زوجة نتنياهو تتعمد الشرب حتى السكر وحتى تترنح وتفقد الوعي.

وأضافت الموظفة: “البيت الذي تتخذ فيه القرارات المصيرية للدولة غير سوي ولا يوجد مظهر واحد من مظاهر السلوك فيه تعكس تأثرا بقيم فاضلة”.

وفي التحقيق الذي نشرته صحيفة “معاريف” مؤخرا، قال كاسبيت: “الزوج البائس منح زوجته الحق في معرفة أكثر الأسرار المتعلقة بالأمن القومي”، مشيرا إلى أن عشر عمليات عسكرية واستخبارية ذات تأثير استراتيجي شاركت سارة في النقاش حولها، على الرغم من تبرم قيادات الجيش والاستخبارات الذين شاركوا في هذه النقاشات، على اعتبار أن سارة غير مخولة من ناحية قانونية، ليس فقط بالمشاركة في هذه النقاشات، بل أيضا في الاطلاع على هذه الأسرار.

حسابات بنكية سرية

وكشف موقع “معاريف” العبري النقاب عن وجود 295 حساب بنكي سري تعود لعائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذكرالموقع أنه وبعد صراع قضائي بين حركة “حرية كشف المعلومات ” وعائلة نتنياهو تم الكشف عن قائمة الحسابات البنكية السرية التي تعود لنتنياهو وأفراد عائلته .

وأضافت معاريف أنه وبعد أن قدمت حركة “حرية كشف المعلومات” دعوى قضائية تطالب فيها بالكشف عن الحسابات السرية البنكية لنتنياهو وأفراد عائلته, أرسل مكتب نتنياهو بالقدس قائمة طويلة تشمل 295 حساب بنكي تعود لنتنياهو وأفراد عائلته .

ومن جهته علق مكتب نتنياهو بالقول: “إن هذه حسابات بنكية قديمة معظمها مغلقة وغير فعالة ” .

أموال الإتحاد الأوروبي

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية كشفت في منتصف العام المنصرم، قالت إن نتنياهو قد يكون متورطاً بالفعل في القضية الشهيرة المتعلقة بسرقة أرنو ميمران مبلغ 282 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي.

وأفادت أنه ومنذ أسبوعين اعتبرت القضية أمام المحكمة في باريس بـ”قضية احتيال ضخمة”، مبينة أن نتنياهو قد يتلقى استدعاءً أو يوجه له الاتهام بالمشاركة فيها، من خلال تلقيه أموالاً كبيرة تصل إلى نحو مليون يورو لدعمه في الانتخابات التي أجريت عام 2009.

وحسب الصحيفة، فإن ميمران أقر بأنه زار إسرائيل 10 مرات خلال عام 2009 والتقى نتنياهو في بعض زياراته، دون أن يؤكد أو ينفي إذا ما كان قد دفع لنتنياهو أموالا ضخمة، إلا أن كبير القضاة في المحكمة قال: “يبدو أن هناك أدلة دامغة على تقديم أموال لنتنياهو”.

وكُشف النقاب عن علاقة نتنياهو مع ميمران في شهر مارس/آذار الماضي، حيث نشرت صورة له تعود لشهر أيلول عام 2003 على شواطئ مونت كارلو مع ميمران، حين كان نتنياهو وزيرا للمالية في حكومة ارييل شارون، وقالت “هآرتس” حينها إن ميمران تربطه علاقة وثيقة بحزب الليكود وبالسكرتير الخاص لنتنياهو، وأنه أعار عائلة نتنياهو شقة كبيرة جدا في منطقة الدائرة 16 وسط العاصمة باريس، في عام 2000 للإقامة فيها.

فساد في مفاصل الكيان

وكان قضاء الاحتلال الإسرائيلي قد دان سابقا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهم الفساد، فيما اتُهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون بقضايا فساد، غير أن القضاء قرر عدم فتح تحقيق رسمي، بسبب الوضع الصحي الذي عاناه في أواخر حياته.

وكل هذه القضايا تؤكد أن الكيان الصهيوني قد نخر في مفاصله الفساد والرشى واستغلال النفوذ، وأنه ليس الدولة التي كان يحلم بها اليهود أنفسهم، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سيتم حفظ هذه القضايا الأخيرة مع نتنياهو، أم أنه هذه المرة سيدفع ثمن فساده.