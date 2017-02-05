هل يفترس الفراعنة أسود الكاميرون وينتزعون الكأس الأفريقية الثامنة؟

رؤية – عاطف عبد اللطيف

القاهرة – في مواجهة هي الأصعب والأشرس، يخوض المنتخب المصري الأول لكرة القدم مباراة مصيرية أمام نظيره الكاميروني، في التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على إستاد “اميتيه” في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز بهدف دون رد أو أكثر لحسم اللقب والفوز بالمباراة المرتقبة، أو بركلات الجزاء الترجيحية في حالة استمرار التعادل الإيجابي أو السلبي، للفوز بالكأس الغالية وتحقيق اللقب القاري الثامن للفراعنة.

التشكيل المتوقع

يُتوقع أن يبدأ الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، المباراة مساء اليوم بتشكيلة مكونة من: عصام الحضري (حراسة المرمى)، قلبي دفاع (أحمد حجازي وعلي جبر)، أحمد المحمدي (ظهير أيمن)، أحمد فتحي (ظهير أيسر)، لاعبي ارتكاز (طارق حامد ومحمد النني)، عبد الله السعيد (صانع ألعاب)، رمضان صبحي (جناح أيمن)، محمود تريزيجيه (ظهير أيسر)، ومحمد صلاح (مهاجم).

على أن يكون عمرو وردة احتياطي إستراتيجي لدى المدير الفني الأرجنتيني، في حالة الرغبة بالتنشيط الهجومي، وكذلك محمد عبد الشافي لأدواره الهجومية العالية في الجبهة اليسرى.

سيناريو المباراة

كعادة النهائيات والمبارايات الهامة، سيعتمد المدربان الأرجنتيني هيكتور كوبر (مصر)، والبلجيكي هوجو بروس (الكاميرون)، على التنظيم الخططي والالتزام الدفاعي ولن يكون هناك اندفاعًا هجوميًا متبادلاً إلا بوعي وتركيز شديدين وحسابات فنية شديدة، لأنها مباريات تحسمها أخطاءً معدودة، والسهو فيها لا يعوض، وسيكون هناك تأمينًا دفاعيًا على أعلى مستوى من الرباعي الدفاعي أحمد فتحي وأحمد المحمدي وعلي جبر وأحمد حجازي.

ومساندة من لاعبي الأجنحة المهاجمة رمضان صبحي ومحمود تريزيجيه لتخفيف العبء عن لاعبي الارتكاز وظهيري الأجناب مع الاعتماد على الهجمة المرتدة والكرات الخاطفة واستغلال سرعات محمد صلاح ومحمود تريزيجيه في الركض بالكرة والانطلاق خلف دفاعات المنافس، خاصة أن منتخب الكاميرون يعتمد على صغر سن لاعبيه وشهيتهم المفتوحة للبطولات والرغبة في إثبات الذات بعكس جيل (صموئيل إيتو وروجبرت سونج وآشلي إيمانا وجنتاب جيرمي وأتوبا وبيير وومي وموديست مبامي ومحمدو إدريسو والحارس إدريس كاميني)، الذين تشبعوا بالبطولات واللعب في المحافل الدولية وكأس العالم.

موكانجو وباسوجوج

المنتخب الكاميروني يمتلك ثنائي على مستوي عال جدًا، ويجب أن يحظرهما المنتخب المصري في مواجهة اليوم، موكانجو هو أكثر لاعب في البطولة صنعًا للفرص لزملائه بـ 18 فرصة، ثم كريستيان باسوجوج في المركز الثالث بعدد 10 فرص، وموكانجو هو أكثر لاعب في البطولة لعبًا للكرات العرضية 34 مرة ثم باسوجوج في المركز الرابع بعدد 21 كرة عرضية.

صلاح والحضري

يعول المنتخب المصري على قدرات محمد صلاح، نجم إيه أس روما الإيطالي، في الحفاظ على الكرة تحت ضغط والتمرير ومنح الأفضلية لزملائه، والقدرة على إحراز الأهداف من داخل وخارج منطقة الجزاء وبطرق مختلفة وزوايا معدومة والقدرة على التصويب من وضع الحركة والانطلاق بسرعات عالية والمقدرة على إتاحة الفرص لباقي زملائه للتسجيل، مما شكل رعبًا لكل المنافسين بعدما سجل هدفًا رائعًا بتسديده ركلة حرة مباشرة سكنت شباك المنتخب الغاني منحت المصريين نقاط المباراة الثلاثة، كما أحرز هدفًا عالميًا من جملة مركبة مع أحمد المحمدي وعبد الله السعيد ومحمود كهربا، ويطمح هيكتور كوبر أن يكون العالمي محمد صلاح موفقًا في لقاء اليوم بما يضمن ترجيح كفة منتخب الفراعنة والفوز بالكأس.

فضلاً عن قدرات وخبرات الحارس الدولي المخضرم، عصام الحضري، الذي ساهم بشكل كبير في بلوغ المنتخب المصري المباراة النهائية، خاصة بعد تألقه اللافت للنظر في مباراة بوركينا فاسو وتصديه لركلتي جزاء صعدت بالمنتخب إلى النهائي، وأيضًا ساهم ثبات مستوى الثنائي الدفاعي المتألق علي جبر وأحمد حجازي في تشكيل ساتر دفاعي أمام مرمى الحضري الذي لم تتلقى شباكه إلا هدفًا وحيدًا في 4 مباريات بالبطولة، والأداء العالي خططيًا وتكتيكيًا للاعبين أبرزهم: أحمد فتحي وطارق حامد ومحمود تريزيجيه وأحمد المحمدي وعبد الله السعيد.

خسائر مصرية

تأكد خروج أحمد حسن “كوكا” مهاجم منتخب مصر ولاعب سبورتنج براجا البرتغالي، من حسابات الجهاز الفني للفراعنة، وذلك بعد أن فشل اللاعب في إكمال مران منتخب مصر أمس السبت، عقب شعوره بعودة الآلام مرة أخرى في منطقة الحوض.

أيضًا تأكد غياب محمود عبد المنعم “كهربا” لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة مصر وبوركينا فاسو في الدور نصف النهائي، والمهاجم مروان محسن للإصابة بقطعِ في الرباط الصليبي خلال مشاركته بمباراة غانا بدور المجموعات، وهو ما وضع الجهاز الفني بقيادة “كوبر” في ورطة بسبب مركز المهاجم الصريح.

لعنة «الفراعنة»

ويشكل المنتخب المصري عقدة لمنافسه الكاميروني، إذ أن أسود الكاميرون لم تستطع الفوز على مصر رسميًا في كرة القدم طوال 13 عامًا مضت منذ العام 2004، فضلاً عن فوز مصر على الكاميرون في نهائي كأس الأمم عام 1986على إستاد القاهرة الدولي بضربات الجزاء الترجيحية.

وفوز الفراعنة أيضًا على منتخب الأسود في نهائي 2008 بغانا عقب الهدف التاريخي للأسطورة محمد أبو تريكة، واليوم يطمع الأسود في افتراس التقدم المصري وكسر التفوق الذي فرضه منتخب “الساجدين” على القارة السمراء، ومنعهم من نيل شرف حمل الكأس الإفريقية الثامنة في التاريخ الكروي المصري.