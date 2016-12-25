هل يمكن أن تتحد أنقرة وواشنطن ضد طهران؟

رؤية

ترجمة – بسام عباس

المصدر – War on The Rocks

يتوقف الأمر على من تطرح هذا السؤال، فتركيا وإيران وأنظمتهما السياسية السابقة كانت إما في حالة حرب أو حالة سلم على مدى القرون الخمسة الماضية. وليس غريبًا أن هذين النسختين التاريخيتين المتفاوتتين كانتا نتاج علاقة معقدة ومتناقضة، وما تزال موجودة اليوم بين البلدين. منذ وصل حزب العدالة والتنمية التركي إلى سدة الحكم في عام 2002 ظهرتالتوترات الجيوسياسية وأحيانا التوترات العرقية إلى جانب العلاقات المستمرة وحتى العلاقات الاقتصادية العميقة.

التقى دبلوماسيون أتراك وإيرانيون أمس مع نظراءهم الروس في موسكو لإجراء مناقشات متوترةتهدف إلى التغلب، على الأقل، على بعض خلافاتهما الحادة حول الحرب الأهلية في سوريا. وبالتأكيد فقد أصبحت هذه الاجتماعات أكثر توترًا عقب اغتيال السفير الروسي لدى تركيا هذا الأسبوع.

في السنوات المقبلة ربما تتوقف علاقة تركيا بالولايات المتحدة إلى حد بعيد على ما إذا كان سينظر إلى الولايات المتحدة على أنها شريك لإيران أم عدو لها. وحيث صارت العلاقات التركية الإيرانية أكثر توترا، فقد حاول البعض في أنقرة كسب ود الولايات المتحدة بتقديم تركيا حليفا محتملا في مكافحة النفوذ الإيراني. ويمثل تأكيد تركيا على العداء لإيران، على الأقل، طريقًا لتفادي النقد الموجه إلى أنقرة لدورها الذي أدى في كثير من الأحيان إلى نتائج عكسية في الحرب على داعش. والآن ومع انتخاب ترامبربما يصبح تعاون أنقرة أكثر فعاليةمع الصقور الأمريكيين المعارضين لإيران. وإذا اتخذت السياسة الأمريكية، سواء كانت أفضل أم أسوأ، نهجًا أكثر تصادمًا تجاه إيران، فهل يمكن للتعاون المعادي لإيران أن يوفر أساسًا لإعادة بناء العلاقات الأمريكية التركية؟

في حال وقوع مواجهة أمريكية إيرانية، فإن التحديات التي سيواجهها الرئيس رجب طيب أردوغان هي إقناع شركائه المحتملين في واشنطن بأن أنقرة تقف إلى جانبهمحقًا. ونظرًا للغموض الطويل الذي أحاط علاقتها بطهران، يجب على أنقرة أن تدرك أن المواجهة بين الغرب وإيران ربما تترك تركيا في موقف عصيب. فخلال الحرب الإيرانية العراقية، التي استفادت تركيا خلالها من موقفها المحايد بتوفيرها شريان الحياة الاقتصادي لإيران، ظلت تركيا دائما براجماتية بشأن الفوائد التي يمكن أن تحققها علاقات العمل مع إيران. وفي عام 1996 خلال الفترة التي شهدت ازدياد التوترات الثنائية وقعت الحكومة التركية اتفاقية للغاز الطبيعي مع إيران بقيمة 20 مليار دولار.

وبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بدأت سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى لمسئولين أتراك وإيرانيين، صاحبها بذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي. ومع وضع هذا في الاعتبار، كانت أنقرة حريصة على المساعدة في حل المواجهة حول البرنامج النووي الإيراني، لكي تضمن أن العقوبات الاقتصادية لن تلحق ضررًا بمصالح الشركات التركية.في الواقع، حتى عندما كانت العقوبات مفروضة، تواطأ أعضاء حزب العدالة والتنمية لمساعدة إيران في انتهاكها من خلال مخطط تبادل الذهب المكثف والفاسد.

لكن على الرغم من تاريخ التعاون الاقتصادي، ظهرت العلاقات التركية الإيرانية متوترة بشكل متزايد في الشهر الماضي. ففي مطلع شهر ديسمبر اتهمت الحكومة التركية علنًا طائرة إيرانية بدون طيار بالمشاركة في هجوم على القوات التركية في شمال سوريا والذي قتل فيه ثلاثة جنود أتراك. ثم عادت الاتهامات القديمة بدعم إيران لحزب العمال الكردستاني إلى جانب اتهامات بالسعي إلى إمبراطورية فارسية جديدةللظهور أيضًا، ثم مع تأجج الغضب بسبب سقوط حلب صبت أنقرة جام غضبها على طهران. ويقول المسئولون الأتراك إنه بينما كانت روسيا وتركيا تتفاوضان على اتفاق لتسهيل أجلاء المدنيين من مناطق يسيطر عليها المعارضون، خربت إيران الخطة، وسهلت بذلك ارتكاب الأسد لجرائم حرب.

وتحت عنوان “إيران تخرق وقف إطلاق النار في حلب” قدمت افتتاحية صحيفة ديلي صباح الموالية للحكومة والصادرة باللغة الإنجليزية وجهة نظر أنقرة المعادية لإيران إلى إدارة ترامب. وبلغة تعد ترديدا لانتقادات الجناح اليميني في الصحافة الأمريكية اتهمت افتتاحية الصحيفة أوباما “بأنه عهد بجزء من جهد مكافحة الإرهاب في سوريا إلى الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، وأنه سمح لإيران بأن تفلت ببرنامجها النووي المارق”. ثم تدعو الافتتاحية واشنطن وإدارة ترامب “إلى الاعتراف بأخطاء أوباما” و”اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد للتوسع الإيراني في المنطقة”. ومع ما يبدو من التزام أنقرة وواشنطن بتحسين العلاقات مع موسكو، تدعو الافتتاحية أيضا بوتين إلى إعادة النظر في علاقته مع إيران والأسد.

وفي خضم العلاقات المتوترة مع حلفائها الغربيين، وانهيار القوى المناهضة للأسد في سوريا، واستمرار الصراع وتصاعده مع حزب العمال الكردستاني، ستستفيد أنقرة بالتأكيد من إيجاد مكان لها في محور جديد مناهض لإيران، خاصةً إذا استطاعت أن تقنع واشنطن بالتعامل مع حزب العمال الكردستاني بوصفه ذراعًا للنفوذ الإيراني. وبالنظر إلى الإدارة الأمريكية القادمة لن يكون صناع السياسة التركية وحدهم في استنتاج أن عصرًا جديدًا قادمًا من العداء الأمريكي لإيران. فقد أعلن ترامب دعمه لإلغاء الاتفاق النووي، وفي الوقت نفسه فإن كثيرا من المحيطين به اتخذوا مواقف أكثر تشددًا من إيران. وعلاوة على ذلك، فبالنسبة إلى من في واشنطن، ممن يرون حرص ترامب على استيعاب روسيا بوصفها تهديدًا لمكانة الولايات المتحدة ومصداقيتها، فإن مواجهة إيران تقدم مسارًا محتملاً لإعادة بناء هذه المواجهة.

من وجهة نظر أنقرة فإن الحل المثاليربما يكون بالانضمام إلى الجهود الأمريكية المتجددة لاحتواء إيران من دون الحاجة إلى مواجهة إيران. واعتمادا على كيفية تطور السياسة الأمريكية يمكن لأنقرة أن تحقق رغبتها إلى حد بعيد، وربما مواجهة أكبر مما كانت تساوم من أجلها.

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