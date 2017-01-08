هل ينشط الإعفاء الجمركي وتعميق صناعة المركبات صناعة السيارات في مصر؟

رؤية – عاطف عبد اللطيف

القاهرة – تبنت مصر الأسبوع الماضي إجراءات اقتصادية مهمة بتطبيق إعفاءً جمركيًا جديدًا على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، تطبيقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، التي تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى صفر بحلول عام 2019 على أن تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاءً كاملاً من الجمارك منذ 2004 وهو ما قد يسهم بشكل كبير في زيادة فرص السيارات المصرية على تحقيق التنافسية المنشودة، فضلاً عن موافقة الحكومة المصرية على مشروع قانون تعميق صناعة المركبات، والذي يشمل 3 محاور تتضمن زيادة نسبة التصنيع المحلي من 45 إلى 60 ٪ لصناعات المركبات والسيارات بجانب التصدير الكمي للسيارات التي تزيد كل عام، وباتت الأوساط الاقتصادية في انتظار حذر لما ستسفر عنه تلك الإجراءات من تحسينات قد تطرأ على صناعة السيارات في مصر..

إعفاء جمركي

وقال هشام السويفي، مدير جمرك السيارات بجمارك السويس، إن التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة تشمل التالي:

أولاً: خفض الجمارك “ضريبة الوارد” على السيارة الأقل من 1600 سي سي إلى 12 % بدلاً من 40 %‏.

ثانيًا: خفض الجمارك بالنسبة للسيارات من 1600 فأعلى 40.5 %‏ بدلاً من 135 %.

وكانت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر قد بدأت منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية في يونيو 2001، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصري والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في يونيو 2004. وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر “المنتجات الصناعية الأوروبية” خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التي مدتها 15 عامًا وتنتهي في 2019، في حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاءً كاملاً من الجمارك منذ 2004.

تطوير صناعة المركبات

الإجراءات الاقتصادية المصرية تضمنت أيضًا محاولات التوسع في صناعة المركبات، حيث قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة المصري، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون تعميق صناعة المركبات، والذي يشمل 3 محاور تتضمن زيادة نسبة التصنيع المحلي من 45 إلى 60 ٪ لصناعات المركبات والسيارات بجانب التصدير الكمي للسيارات التي تزيد كل عام، موضحًا أن عمر العمل بالمشروع 8 سنوات.

وأضاف طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، إن مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، من القوانين الهامة لتحفيز الصناعة، لافتًا إلى أنه يساهم في تفعيل اتفاقية الشركة المصرية – الأوروبية، والتي تستهدف الخفض التدريجي للرسوم الجمركية على السيارات حتى تصل إلى صفر بحلول عام 2019.

وتطرق إلى أن مشروع القانون يُعد عاملاً تحفيزيًا لتنشيط صناعة السيارات في مصر ومنحها حوافز تشجيعية للقدرة على الاستمرار والمواصلة وضخ استثمارات جديدة في هذا المجال من خلال 3 محفزات، الأول تعميق الصناعة عبر زيادة نسبة المكون المصري في السيارة من 45 % إلى 60 % بموجب مشروع القانون الجديد.

ويتجسد الحافز الثاني في الإنتاج الكمي بتحديد حد أدنى للسيارات التي يتم إنتاجها كشرط لمنح الحافز للشركة أو المنشأة المصنعة، والثالث هو الحافز التصديري بمنحه للشركات المصنعة، لافتًا إلى أن هذا القانون موجود في عددِ من الاقتصاديات القوية في العالم، مثل: البرازيل والصين وجنوب أفريقيا لتحفيز وتشجيع الصناعة.

وأوضح أن المناقشات مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ومصنعي السيارات والصناعات المغذية لها وموردين المكونات في مصر لازالت مستمرة، مشيرًا إلى أن اللجنة استمعت إلى رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك لمتابعة الوضع الحالي ودراسة إمكانية الوصول إلى إلغاء الجمارك على السيارات.

قانون استراتيجية السيارات

وأكد الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أن عام 2017 فرصة جيدة للحكومة المصرية لبدء عمليات إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ومحاولة إدخالها في صفوف الشركات الرابحة وتقليص خسائرها في الوقت الذي تمتلك فيه تلك الشركات أصول بالمليارات وخبرات كثيرة للعاملين بها.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إعادة الاستفادة من تلك الشركات أفضل بكثير من إعادة طرح فكرة خصحصتها، لأن مشكلة تلك الشركات تكمن في سوء إدارتها، لافتًا إلى دعم الصناعة المصرية للوصول إلى منصات التتويج العالمية وحصد المراكز الأولى خاصة في الصناعات التي تمتلك مصر المواد الأولية منها، والتوقف عن تصدير المواد الخام إلى الخارج.

وأضاف الشافعي، أنه لابد من الاستفادة من قانون استراتيجية السيارات وإعادة طرح فكرة عودة الروح لشركة النصر للسيارات، والتي تم إغلاقها لحساب المستوردين، والتي كانت تٌخرج لنا في فترة الستينيات من القرن الماضي كافة السيارات التي تعتمد عليها الحياة اليومية للمصريين.

أسعار السيارات بعد تخفيض الجمارك

مرسيدس

Mercedes c180 2017 avant-garde 1598cc

قبل: 485 ألف جنيه

بعد: 240 ألف جنيه

Mercedes e200 2017 2000cc

قبل: 2 مليون و415 ألف جنيه

بعد: 1 مليون و60 ألف جنيه

Mercedes S400 2017 4000cc

قبل: 5 ملايين و500 ألف جنيه

بعد: 2 مليون و500 ألف جنيه

بي إم دبليو

BMW 2017 318i 1500cc

قبل: 450 ألف جنيه

بعد: 221 ألف جنيه

تويوتا

Toyota Yares France 2017 1329cc

قبل: 171 ألف جنيه

بعد: 85 ألف جنيه

فولكس فوجن

Volkswagen Golf 2017 1390cc

قبل: 355 ألف جنيه

بعد: 175 ألف جنيه

Volkes wagon Tiguan tsi 1390cc 110kw 2017

قبل: 316 ألف جنيه

بعد: 156 ألف جنيه

فورد

Ford Focus Germany ecoboost 1000cc 2017

قبل: 210 آلاف جنيه

بعد: 52 ألف جنيه

Ford kuga 1496cc 2017

قبل: 316 ألف جنيه

بعد: 156 ألف جنيه

أوبل

Opel elegance insignia 2017 cosmo 1598cc

قبل: 260 ألف جنيه

بعد: 128 ألف جنيه

كيا

Kia shortage Slovakia 2017

قبل: 270 ألف جنيه

بعد: 135 ألف جنيه

سكودا

Skoda oktavia a7 2017

قبل: 310 ألف جنيه

بعد: 155 ألف جنيه

أودي الفرنسية

Audi A3 2017 1395c

قبل: 430 ألف جنيه

بعد: 215 ألف جنيه