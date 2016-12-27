هند صبري تقابل ظافر العابدين في «حلاوة الدنيا»

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القاهرة – تعاقد النجم التونسى ظافر العابدين على مشاركة مواطنته النجمة هند صبرى بطولة مسلسلها الجديد “حلاوة الدنيا” المأخوذ من فورمات إسبانى ويكتب له السيناريو والحوار ورشة السيناريست تامر حبيب تحت إشرافه، ويخرجه حسين المنياوى وينتجه محمد مشيش ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

“حلاوة الدنيا” هو العمل الثانى الذى يجمع بين هند صبرى وابن بلدها ظافر العابدين، بعدما شاركا سويًا فى مسلسل “فرتيجو” تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وتم عرضه عام 2012، وكان العمل هو الظهور الأول للفنان التونسى فى مصر بعد مشاركته فى عدد من الأعمال التونسية والأجنبية فى لندن، وبعد “فرتيجو” انطلق بقوة فى الدراما المصرية.

واعترف ظافر العابدين فى أكثر من لقاء له أن هند تعد من العوامل الأساسية التى ساهمت فى دخوله الدراما المصرية وكان السبب الرئيسى فى ذلك بعدما رشحته للمخرج عثمان أبو لبن والمنتج طارق الجناينى لتقديم إحدى الشخصيات فى مسلسل “فرتيجو” واستعانت ببعض فيديوهات الأعمال لعرضها على أبو لبن والجناينى ليتم اختياره فى الدور ويصبح اسمًا من الأسماء المتواجدة بقوة فى الدراما المصرية بشكل سنوى.

قدم ظافر العابدين البطولة المطلقة الأولى له فى شهر رمضان الماضى بمسلسل “الخروج” وتوقع الكثيرون أن يسير على هذه الخطوات ويكون متواجدًا فى شهر رمضان المقبل بعمل آخر من بطولته وكان ذلك المقرر بالفعل عندما تعاقد معه المنتج جمال العدل لبطولة مسلسل من إخراج سامح عبد العزيز ولكن العمل توقف ولم يتم الشروع فى تنفيذه، ليوافق النجم التونسى على بطولة مسلسل لبنانى بعنوان “كارميل” مع المنتج جمال سنان”