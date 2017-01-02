هولاند: معركة الموصل قد تنتهي قبل الصيف المقبل

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بغداد- قال الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، مساء اليوم الإثنين خلال زيارة يقوم بها إلى العراق “إن المعركة التي تخوضها القوات العراقية والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش لاستعادة الموصل قد تنتهي قبل الصيف”.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أضاف هولاند “بخصوص المعركة التي بدأت في 17 أكتوبر “تم التأكيد لنا أن هذا الهدف قد يتحقق في الربيع، إذا كان ذلك ممكناً، وفي جميع الأحوال قبل الصيف”.

وأفاد هولاند خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد إن “مرحلة ما بعد النصر على داعش في الموصل يجب أن تتبعها عملية المصالحة ولم الشمل، وخطة شاملة لإعادة البناء وتأهيل المناطق المحررة”.

وأقر بوجود عدد من الفرنسيين الذين يقاتلون إلى جانب تنظيم الدولة في مدينتي الموصل العراقية والرقة معقل التنظيم في سوريا، وعن هؤلاء قال “سنقاتلهم كما نقاتل بقية الجهاديين”.