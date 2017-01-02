هولاند يزور العراق لتفقد سير الحرب ضد «داعش»

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باريس – وصل الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الإثنين، إلى العراق من أجل لقاء الجنود الفرنسيين المتمركزين في أقرب مكان إلى خط الجبهة ضد تنظيم «داعش» المتطرف.

وحطت طائرة هولاند في بغداد في ثاني زيارة يقوم بها هولاند إلى العراق بعد تلك التي قام بها في سبتمبر/ أيلول 2014، مباشرة بعد سقوط الموصل بأيدي تنظيم «داعش» الإرهابي، ومنذ تسلمه الحكم العام 2012، لم يتردد هولاند بإرسال جنوده إلى أماكن عدة في العالم في إطار الحرب على الإرهاب، سواءً في أفريقيا أو في المشرق العربي، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويرافق وزير الدفاع، جان إيف لودريان، الرئيس الفرنسي في زيارته، ومن المتوقع أن يبحث مع رئيس الحكومة حيدر العبادي آخر التطورات العسكرية في الموصل التي تعمل القوات العراقية على انتزاعها من التنظيم الإرهابي حياً بعد حي منذ السابع عشر من أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.

وفي حال قرر الرئيس الفرنسي هذه المرة أيضاً زيارة كردستان العراق على غرار ما فعل عام 2014، فإنه سيكون قريباً جداً من خط الجبهة في الموصل، حيث تقدم القوات الخاصة الفرنسية التدريب والمشورة العسكرية لقوات البشمركة الكردية.