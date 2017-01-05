هولاند يطالب النظام السوري باحترام وقف إطلاق النار

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باريس – دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الخميس، إلى الاحترام التام وخصوصاً من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد لوقف إطلاق النار في سوريا، لإفساح المجال لعقد مفاوضات السلام المقررة في فبراير في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن “رئيس الجمهورية رأى أنه ينبغي بذل كل ما هو ممكن للسماح بإجراء المفاوضات التي تعتزم الأمم المتحدة تنظيمها في الموعد المحدد، وهذا يفترض من الأطراف المعنيين، وخصوصاً النظام، الاحترام التام لشروط وقف إطلاق النار الذي رحب به مجلس الأمن الدولي”.

وتتواصل المعارك المتقطعة قرب دمشق اليوم بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة، في اليوم الـ7 لهدنة تزداد هشاشة بسبب الخروقات المتكررة على جبهات عدة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقا لوكالة «الأنباء الفرنسية».

وبعيد الاتفاق، اندلعت معارك عنيفة بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي المعارضة وجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) من جهة أخرى في وادي بردى، خزان مياه دمشق، وعلى الإثر، جمدت الفصائل المعارضة مشاركتها في المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة، متهمة النظام بخرق الهدنة.

وفي حال استمرار وقف إطلاق النار في سوريا، يفترض أن تجري محادثات سلام تعمل روسيا وتركيا إلى جانب إيران على عقدها هذا الشهر في آستانا، على أن تليها في 8 فبراير مفاوضات جنيف في محاولة لإنهاء النزاع السوري الذي خلف أكثر من 310 آلاف قتيل وملايين النازحين منذ 2011.