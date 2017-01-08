هولندا تصادر مواد صحفية متعلقة بتحطم طائرة الركاب الماليزية

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أمستردام – ذكر الصحفي الهولندي ستيفان باك أن الأمن الهولندي صادر لديه وزميله مواد صحفية وتقارير تغطي ما يحدث في جنوب شرق أوكرانيا وتسلط الضوء على حادث تحطم طائرة الركاب الماليزية هناك.

وأشار ستيفان باك إلى أن الأمن الهولندي صادر لديه جميع الكاميرات والأجهزة المحمولة التي كانت بحوزته في اليوم التالي لوصوله إلى هولندا، وذلك بعد أن أوقف زميله مايكل سبيكرز في يوم وصولهما، حسبما أورد موقع «روسيا اليوم».

وأكد ستيفان باك أنه لا ينوي هو وزميله العودة في القريب إلى مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، إلا أنهما سوف يركزان في الوقت الراهن على إطلاع العالم بأسره على ما فعله الأمن الهولندي، معربا عن خشيته على سلامة شهود عيان تحدثوا إليهما خلال جولتهما في دونباس.

وأضاف أنه كان مرتاحا وشعر بالحرية طيلة المدة التي قضاها في دونباس، فيما كان الأمر خلافا لذلك تماما في هولندا التي أوقفه الأمن وصديقه لدى عودتهما إليها، مشيرا إلى أنه أبلغ وزميله نقابة الصحفيين الهولنديين بالحادث وأنها وعدت بمتابعة الأمر.

يشار إلى أن طائرة ركاب ماليزية من نوع “بوينغ 777” كانت قد تحطمت في الـ17 من يوليو/تموز 2014 في مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا وهي في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، مما أدى إلى مقتل 283 شخصا كانوا على متنها معظمهم من الهولنديين بمن فيهم أفراد طاقمها الـ15.

وفور انطلاق التحقيق في الحادث، ركز الخبراء على رواية إصابة الطائرة بصاروخ “أرض جو”، نظرا لعبورها أجواء جنوب شرق أوكرانيا تزامنا مع القتال الذي كان دائرا هناك بين قوات كييف وفصائل الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد عن أوكرانيا.

وتبادلت السلطات الأوكرانية وقوات الدفاع الشعبي في دونيتسك ولوغانسك الاتهامات باستهداف الطائرة، فيما سارعت بعض العواصم وفي مقدمتها كييف إلى اتهام روسيا صراحة بالوقوف وراء هذه الكارثة.

موسكو، ومنذ اللحظات الأولى لحادث الطائرة المذكورة، أعربت عن استعدادها التام لخوض التحقيق فيه، وتعهدت بتقديم جميع الخبرات والإمكانات بما يخدم التحقيق ويكشف عن الجهة المتورطة فعلا في كارثة الطائرة الماليزية ومقتل ركابها.