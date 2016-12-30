هونج كونج.. الحالة الثانية للإصابة بأنفلونزا الطيور

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بيكين – ظهرت ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في هونج كونج هذا الشتاء وذلك بعد 5 أيام من وفاة المريض الأول الذي أصيب بنفس سلالة عدوى إتش7إن9.

ووفقا لما نقلت وكالة «رويترز»، قال مركز حماية الصحة بوزارة الصحة إنه تم اكتشاف إصابة رجل يبلغ من العمر 70 عاما بسلالة اتش7إن9 في 29 ديسمبر كانون الأول بعد يومين من دخوله المستشفى لمعاناته من أمراض مزمنة. وأضاف المركز أن حالة المريض مستقرة.

وتأتي حالة الإصابة وسط تنامي المخاوف من انتشار انفلونزا الطيور بسلالاتها المختلفة في كوريا الجنوبية واليابان المجاورتين بالإضافة إلى البر الرئيسي الصين.. وتوفي شخصان على الأقل بسبب انفلونزا الطيور في الصين وأصيب خمسة بالعدوى حتى الآن هذا الشتاء وهو الفصل الذي غالبا ما تحدث فيه الإصابة بالانفلونزا.

وقال مسؤولون في هونج كونج إنهم مازالوا يتحرون مصدر العدوى.

وقال متحدث باسم مركز حماية الصحة «من المتوقع أن تزيد أنفلونزا الطيور هذا الشتاء استنادا إلى نمطها الموسمي».