هيئة الأرصاد الجوية «تحذر» و«تبشر» المصريين

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القاهرة – تشهد مصر حالة من الطقس السيء وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية سيطر على محافظات عدة، فيما حذرت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين وأهابت المواطنين أخذ الحيطة والحذر.

وسقطت الأمطار بغزارة، أمس الخميس، على محافظات عدة ونشطت الرياح على أغلب الأنحاء، مما أدى إلى إضراب في حركة الملاحة البحرية وإغلاق عدد من الموانئ والطرق الرئيسية، وفقا لفضائية «سكاي نيوز عربية».

لكن رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أحمد عبدالعال، إن موجة الطقس السيئ وحالة عدم الاستقرار والتقلبات في الأحوال الجوية من المتوقع أن تنتهي قريبا.

وأضاف أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع التدريجي بمعدل من درجة إلى درجتين بدءا من السبت، وستنخفض فرص سقوط الأمطار على الأنحاء كافة، وفقا لمصادر إعلامية مصرية.