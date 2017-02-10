هيئة «تحرير الشام»: نسعى لجمع الساحة السورية تحت كلمة واحدة

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دمشق – اعتبر قائد هيئة تحرير الشام “هاشم الشيخ”، أن الهيئة هي خطوة في طريق الاعتصام وجمع الساحة، وتمثل الأمل الذي ينبثق من الألم، والكيان الجديد لا يمثل امتدادًا لتنظيمات وفصائل سابقة، بل هي خطوة اندماج ذابت فيها الفصائل والتسميات وانحلت، ومرحلة جديدة من مراحل الثورة.

وجاء ذلك في أول ظهور مرئي لـ”الشيخ” بعد تعيينه بمنصبه، حيث أكد فيه على أن “الهيئة تسعى لجمع الساحة السورية تحت كلمة واحدة وقائد واحد، وتقود العمل العسكري والسياسي للثورة السورية بما يحقق أهدافها بإسقاط النظام، وتهدف لتحرير الأراضي السورية والحفاظ على وحدتها وهوية شعبها المسلم، وستعمل على إعادة تنشيط العمل العسكري ضد النظام وتخوض معركة التحرير من جديد”.

وكانت عدة فصائل أبرزها “فتح الشام” والقطاع الغربي لحركة نور الدين الزنكي، بالإضافة إلى لواء الحق وجبهة أنصار الدين وكتائب تابعة لجيش السنة، أعلنت قبل أكثر من أسبوع اندماجها ضمن “هيئة تحرير الشام”.

(وكالات)