هيئة كبار العلماء تجدد فترة ثانية لمفتي الديار المصرية

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القاهرة – وافقت هيئة كبار العلماء المصرية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بإجماع الآراء على التجديد للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لفترة ثانية، وذلك بعد قرب انتهاء الفترة الأولى التي استمرت 4 سنوات، وتنتهي في أول مارس 2017 حسب ما يقرره قانون الأزهر واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

وقد أحالت الهيئة إلى المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر قرار الموافقة على التجديد لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد مذكرة برأى الهيئة مرفقا بها مشروع القرار الجمهورى بالتجديد، ثم يتولى فضيلة الإمام الأكبر رفع الأمر للسيد رئيس الجمهورية لإصدار قرار التعيين، بحسب موقع «اليوم السابع».

كما ناقشت الهيئة خلال اجتماعها الاثنين الماضي، بعض القضايا الفقهية التي أحدثت جدلا في المجتمع خلال الفترة الأخيرة، وسيعلن عنها بعد الانتهاء من صياغة قرارات الهيئة بشأنها، إضافة إلى مناقشة بعض شئون الهيئة.

يذكر أن هيئة كبار العلماء هي أعلى مرجعية دينية رسمية مستقلة للمسلمين، ومن مهامها اختيار مفتى الجمهورية والبت في الأمور الدينية والقضايا التى تواجه المجتمع على أساس ديتي.