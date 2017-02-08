هيئة لتنمية صعيد مصر فرص للاستثمار والقضاء على زحام القاهرة

رؤية – عاطف عبد اللطيف

القاهرة – تتمركز 70% من الصناعات المصرية في محافظات القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية بالإسكندرية والشرقية، حتى أصبحت هذه المحافظات الأكثر جذبًا للسكان، حيث فرص العمل الوفيرة وكسب قوت العيش، وتستوعب أكثر من طاقتها السكانية المخصصة لها، فأدت إلى ظهور أزمات التكدس الاجتماعي والاقتصادي، فكان من الأفضل تنمية الصعيد في مصر للحد من الهجرة الداخلية وأزمات الزحام.

وهو الأمر الذي التفت إليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأصدر قرارًا السبت قبل الماضي، بإنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر باستثمارات تبلغ 5 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، على أمل أن تسهم الهيئة باستثماراتها وجهودها الاقتصادية في الحد من النزوح السكاني وتخفيف التكدس البشري في محافظات القاهرة الكبرى على وجه الخصوص.

وكذلك إرساء قواعد اقتصادية جديدة بخلق بتكوين مناطق صناعية أخرى، تحدث رواجًا ونشاطًا اقتصاديًا يسهم في خروج مصر من عثرتها المالية والمعيشية وأعباء البنية التحتية والخدمات والمرافق خاصة في محافظات الجذب السكاني والاقتصادي.

دور واستثمارات

تضم الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر، كافة الوزراء المختصين إضافة إلى 3 محافظين و3 رجال أعمال و3 استشاريين اقتصاديين، وتركز على عدة مجالات هي: صناعات الأسمنت والحديد والبترو كيماويات.

وتبلغ استثمارات تلك القطاعات نحو 3 مليارات جنيه، تنتهي منها مصر في غضون عام، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية التي يبلغ حجم استثماراتها نحو 7 مليار جنيه، وهي إقامة طرق وكباري ومطارات.

كان الرئيس السيسي، قد أكد إصرار الدولة على وجود 4 مدن رئيسية على الأقل في الصعيد لتقليل فرص النمو العشوائي للدولة المصرية.

استغلال الإمكانات

وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإنشاء هيئة عامة لتنمية صعيد مصر برأس مال 5 مليارات جنيه أمر جيد، ويعتبر توجهًا يهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة في محافظات الصعيد سواء الإمكانيات البشرية والمواد الخام والأراضي الواسعة هناك.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه بالنسبة للتوجه نحو الصعيد عمومًا سواءً بالاستثمارات أو التسهيلات للمصانع الجديدة بكافة أنواعها سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على تطوير قطاع الصعيد، وهو اتجاه يوفر ملايين من فرص العمل التي من شأنها تخفف حدة الضغط على محافظات القاهرة الكبرى وتحارب ظاهرة النزوح من محافظات الصعيد إلى القاهرة الكبرى.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن استغلال المواد الخام في الصعيد يمكن من إنشاء عشرات المصانع سواءً للقطاع الخاص أو الحكومة، وهذا من شأنه الحد من الاستيراد، فمثلاً إنشاء مصانع الأسمنت والرخام والأدوية والصناعات الغذائية والصناعات التكميلية في صناعة السيارات كلها صناعات يمكن تنفيذها في بيئة الصعيد وجميعها يتم استيراد كميات كبيرة منها من خارج مصر، وهو ما يخلق مجتمعًا متكاملاً في الصعيد.

تعديل التشريعات

وأشاد المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية المستثمرين بمحافظة سوهاج في مصر، بقرار الرئيس السيسي، موضحًا أن تعديل التشريعات اللازمة للتنمية والاستثمار ما زال مطلبًا حيويًا ورئيسيًا للمستثمرين بالصعيد، لافتًا إلى أن نسبة البطالة في الصعيد وصلت إلى 14%.

وتطرق إلى أن مصر باتت في حاجة ماسة إلى تغييرات ثورية في القوانين وإعادة هيكلتها بما يجعلها تتوافق مع مصالح المستثمرين ورجال الأعمال، لأن المستثمر يهرب من المنطقة بسبب القوانين والتعقيدات.

وأضاف أن المستثمر في حاجة إلى تعديل للتشريعات بإعطائهم رخصًا دائمة لأنشطتهم، باعتبار أن المستثمر يزاول نشاطًا مستمرًا وليس متقطعًا، كما يحتاج في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى مساعدة، فضلاً عن تفعيل مراكز التدريب التحويلي التابعة لوزارة القوى العاملة لإخراج متدربين مؤهلين ومطلوبين لسوق العمل.

تنمية شاملة

وأكد اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، أن خطة تنمية صعيد مصر تشمل جميع المناحي، سواءً تنمية زراعية أو صناعية أو سياحية، وأنها «بشرة خير» لكل أهالي محافظات الصعيد.

وأضاف أنه قدم مجموعة من المقترحات لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توحيد الإجراءات وقيمة الفائدة، لكل الجهات التي تقدم قروضًا لتنمية تلك الصناعات، ووضع خريطة استثمارية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق ربطها بالمواد الخام الموجودة بمحافظة المنيا.

معوقات وفرص

وقال أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هناك مشاكل كثيرة متعلقة بالأراضي الصناعية، لافتًا إلى أن هناك مكاتب بالمناطق الصناعية بالصعيد لا تقدم الخدمة المطلوبة.

وأكد أن الخريطة الاستثمارية أمر مهم في توجيه التنمية الصناعية بالصعيد، مشيرًا إلى وجود خطة لتطوير المناطق الصناعية، متابعًا: “هناك لجنة تم تشكيلها من رئيس الوزراء المصري تضم محافظات بني سويف والمنيا والفيوم وسيتم ضم أسيوط إليها، وعقدت اجتماعًا الأسبوع الجاري لوضع الخطوط العريضة حول ما نريد عمله وأولويات التنمية وخطة التنفيذ”.

وتابع رئيس هيئة التنمية الصناعية، قائلاً: “لدينا فرص استثمارية في محافظات الصعيد المصري، ويتم العمل على استغلال هذه الفرص وتذليل العقبات، وهناك بعض المناطق الموجودة في إقليم الصعيد تحتاج إلى استكمال البنية، وهناك مناطق تم الإنفاق عليها، ولم تستكمل ولم تستغل لأنه لم يكن هناك إقبالاً عليها”.