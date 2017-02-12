واحة السلام الوحيدة في الشرق الأوسط..هل ستظل آمنة

كتب – هالة عبدالرحمن

لم تؤثر الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على هذا البلد الصحراوي الأكثر استقرارًا بين جيرانه، إلا أن سلطنة عمان توجه تحدِ جديد واختبار قد يُعجل من عمر السلام والاستقرار على أراضيها.

وحاولت عمان عزل نفسها بعيدًا قدر الإمكان عن المناطق المتوترة وحاولت بقدر الإمكان عن الإنجرار في الصراعات المستعرة هنا وهناك، حيث الحرب الأهلية الطاحنة في اليمن وما تقوم به الجماعات الإرهابية المتشددة في باقي دول الجوار، مما جعلها وسيطًا بين الأطراف المتنازعة حيث استضافت سرًا كل من إيران والولايات المتحدة في عاصمتها مسقط، عدة مرات بداية من عام 2012، ويؤكد الكثير من الخبراء أنها كانت سببًا رئيسيًا في التوصل للاتفاق النووي الإيراني عام 2016.

وتمكنت عمان من درء تهديدات «داعش» والجماعات المتطرفة الأخرى، وفي عام 2015، فيما أعلن المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي في كلية «كينجز» في لندن أنه لا يوجد عماني واحد انضم إلى المقاتلين الأجانب في صفوف «داعش» التي وصلت إلى 20 ألف مقاتل.

وحلّت سلطنة عمان في المرتبة ما قبل الأخيرة من بين عشرين دولة في الشرق الأوسط «معرّضة للإرهاب»، بدرجة بلغت «صفر من عشر نقاط»، وفقاً لترتيب «مؤشر الإرهاب الدولي» الذي أعلنه مركز السلام والاقتصاد في سدني، فيما حلّت دول الخليج الأخرى في مراتب متفاوتة، علمًا بأن سلطنة عمان لم تصدر أي قوانين أو تشريعات لمكافحة الإرهاب منذ عام 2007 حين تم إصدار قانون «مكافحة الإرهاب» الوحيد في البلاد، ثم تلاه مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتشتهر عمان باستقرارها الشعبي والرسمي وبتسامح قل مثيله في منطقة مشتعلة منذ سنوات، على الرغم من الكثافة السكانية المرتفعة بالمقارنة مع دول الخليج بعدد يزيد على ثلاثة ملايين مواطن، ومساحة واسعة تعادل تقريباً مساحة إيطاليا، وتعدد مذهبي وديني وعرقي وقبلي ومشاكل اقتصادية، إضافة إلى إرث من الحروب والنزاعات المناطقية والقبلية. تبتعد عُمان عن الاستقطابات والاحتقانات التي يتغذى عليها «الإرهاب» في أطوار نموه، كذلك فإنها كانت البلد الأقل إيفاداً للمقاتلين في المجموعات التكفيرية المنتشرة في المحيط القريب.

والسؤال الآن هل ستظل عمان واحة الاستقرار والسلام في المنطقة، بخاصة أن أكبر تهديد لاستقرار سلطنة عمان هو غياب الشخص الذي ساعد في تأمين البلاد، فقد تولى السلطان قابوس بن سعيد، حكم عمان منذ 46 عامًا، ولكن هو الآن في حالة صحية متدهورة، وبدأت وكالات الأنباء العمانية والدولية تفيد بأن السلطان يعاني من مرض “السرطان”.

وتولى قابوس الحكم، صاحب أطول فترة حكم في الشرق الأوسط ولم يعلن له وريث حتى الآن، في 23 يوليو من عام 1970، خلفًا لوالده الذي يقال أنه تنازل عن الحكم، وتقول بعض الروايات إن السلطان قابوس استولى على الحكم بعد أن أطاح بوالده، الذي غادر عمان إلى بريطانيا وأقام فيها حتى وافته المنية في عام 1972، ودفن هناك.

وشرع السلطان قابوس منذ توليه مقاليد الحكم في تنفيذ مشاريع تنموية عديدة لرفع مستوى معيشة المواطن العماني، ففتح المدارس التي كانت ثلاث مدارس فقط في بداية عام 1970، وبنى المستشفيات التي كانت لا تزيد على مستشفيين فقط في مسقط وصلالة، وسعى لتحويل عمان إلى دولة وظيفية حديثة وأنشأ دستور جديد يضمن حرية الصحافة ووعد بألا يكون هناك أي تمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي، وعلى الجانب السياسي، فقد كان السلطان قابوس بن سعيد، من مؤسسي مجلس التعاون الخليجي عام 1981.

ويقول كريستيان كوتس زميل مشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمركز تشاثام هاوس في المملكة المتحدة: “السلطان قابوس حاول بكل الطرق التزام دوره المحايد، وعدم التدخل في الصراعات الإقليمية”.

واستحدث السلطان قابوس نظامًا أمنيًا محكمًا لمنع المسلحين من التسلل إلى عمان، فقد أوكل مهمة بناء جدار على طول حدود عمان مع اليمن لوكالتين هنديتين، وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إنديا» في عام 2013.

ودعا السلطان أيضًا مسؤولين أمنيين بريطانيين لتدريب عملاء المخابرات للكشف عن التهديدات الأمنية المحتملة.

ولكن قد يصبح الاقتصاد المتعثر في سلطنة عمان مصدرًا لعدم الاستقرار، بسبب هبوط عائدات النفط مما اضطر الحكومة لخفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب، مما يعني أن الشباب العماني يواجهون مستقبلًا غامضًا بخاصة بعد مرض حاكمهم، ولكنهم على يقين من أنهم يريدون تجنب العنف والفوضى التي أصابت دوار الجوار.