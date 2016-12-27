واشنطن: اتهامات أردوغان للتحالف الدولي «مضحكة»

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واشنطن – وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، الثلاثاء، مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لجماعات إرهابية في سوريا بأنها “مضحكة” و”سخيفة”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن اتهامات من هذا القبيل لا أساس لها من الصحة.

ونفت الخارجية الأميركية تقديم أي أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف للمعارضة السورية، مشيرة إلى أنها لديها “مخاوف من وصول مثل هذه الأسلحة لسوريا”.

وقال الرئيس التركي إن الغرب نكث بوعوده في سوريا، متهما شركاء أنقرة بدعم “تنظيمات إرهابية” بينها تنظيم داعش.

وقتل 37 جنديا تركيا في سوريا منذ بدء عملية “درع الفرات” في 24 أغسطس، والتي تستهدف المتشددين وكذلك المقاتلين الأكراد.

وتزايدت الخسائر فيما يسعى الجيش التركي إلى استعادة مدينة الباب من متشددي داعش.

وقال أردوغان: “قوات التحالف الدولي ويا للأسف لا تلتزم بوعودها”، مضيفا: “سواء فعلوا ذلك أو لم يفعلوا، سنواصل هذا المسار بطريقة حاسمة. لا تراجع عن المسار الذي وضعناه”، وفقا لـ«سكاي نيوز».