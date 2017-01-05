«واشنطن بوست» تكشف حقيقة مؤسسة «ترامب» الخيرية

كتب هالة عبدالرحمن

كشفت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن حقيقة مؤسسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيرية، مشيرة إلى أن ترامب يتباهى بأنه يقوم بدفع الملايين من الدولارات كتبرعات إلا أن الحقائق والأرقام تنفي ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب وعد بالتبرع بـ6 مليون دولار جمعهم منهم 1 مليون دولار تبرع بهم من جيبه الخاص في إحدى المجمعات الانتخابية خلال حملته الرئاسية ، ولكن بعد هيزمته في هذه الولاية تخلى ترامب عن وعده وتبرع برقم أقل بكثير مما أعلن عنه.

وأوضح الباحثون في مؤسسة ترامب الخيرية أنه منذ عام 1978 لم يقدم سوى 5.5 مليون دولار، مما يطرح سؤالًا عن إدعاءات ترامب التبرع بمئات الملايين.

وعند سؤال المدير المالي لأعمال ترامب حول هذا الأمر قال أنهذه الأمور لابد أن تظل خاصة، وجمعت الصحيفة قائمة بأكثر من 200 مؤسسة لتسألهم عن تبرعات مؤسسة ترامب الخيرية منذ عام 2008 حتى عام 2015 والشئ الوحيد الذي ظهر هو أنه تبرع لدوري شرطة رياضي 10 آلاف دولار عام 2009.