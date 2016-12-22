واشنطن تدعو لاستخدام الفيتو ضد مشروع قرار لوقف الاستيطان

ترامب
ترامب

رؤية

واشنطن – دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض ضد مشروع قرار مصري سيعرض على التصويت في مجلس الأمن ويدعو إسرائيل إلى وقف أنشطة الاستيطان فوراً في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة.

ويرتقب أن يتم التصويت اليوم على مشروع القرار.

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