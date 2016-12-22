واشنطن تدعو لاستخدام الفيتو ضد مشروع قرار لوقف الاستيطان

رؤية

واشنطن – دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض ضد مشروع قرار مصري سيعرض على التصويت في مجلس الأمن ويدعو إسرائيل إلى وقف أنشطة الاستيطان فوراً في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة.

وقال ترامب في بيان بحسب «الفرنسية»: “بما أن الولايات المتحدة تقول منذ فترة طويلة بأن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة، يجب استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي ينظر فيه مجلس الأمن”.

ويرتقب أن يتم التصويت اليوم على مشروع القرار.